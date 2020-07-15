Китайский «Куньлунь» проведёт домашние матчи КХЛ в сезоне-2020/21 в Мытищах

https://static.news.ru/photo/bd68a05e-c696-11ea-bb2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» проведёт домашние матчи сезона-2020/21 на арене в Мытищах.

14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в Лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи», — сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что КХЛ до 23 июля проведёт инспекцию стадиона, чтобы проверить его соответствие Регламенту в части проведения матчей чемпионата.

КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.

Ранее КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года, ранее писал NEWS.ru.