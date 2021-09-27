Хоккеист из КНР: «Некоторые думают: у китайцев узкие глаза, они слабые»

Китайский нападающий клуба «Куньлунь» Ху Ян пожаловался, что столкнулся с проявлением расизма со стороны соперников на одном из предсезонных турниров, из-за чего чуть не подрался. Причиной конфликта стал жест казахстанского игрока Стаса Петросяна. Об этом спортсмен рассказал в интервью Allhockey.ru.

Не думаю, что Петросян — плохой человек. Просто иногда эмоции берут над нами верх. Думаю, он так же, как и я, сожалеет о том, что сделал. Поэтому хочу, чтобы это всё осталось в прошлом. Как бы мы ни боролись с расизмом, некоторые люди все равно думают: «У китайцев узкие глаза, они слабые». Чтобы изменить ситуацию, нужно время, — рассказал Ян.

Также хоккеист отметил, что Петросян не стал перед ним извиняться, но при этом отметил, что в России никогда не сталкивался с расизмом и к нему относились исключительно хорошо.

Как сообщалось ранее, все легионеры российского футбольного клуба «Зенит», кроме украинца Ярослава Ракицкого, встали на одно колено перед игрой с «Челси». Это произошло перед матчем Лиги чемпионов в Лондоне.