Хоккейный клуб ЦСКА на своём льду обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Защитник «армейцев» Богдан Киселевич, для которого эта встреча стала юбилейной, 500-й, в карьере в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, почему «красно-синие» не сразу завладели инициативой и поделился ожидания перед московским дерби с «Динамо».

— Матч с «Металлургом» стал для вас пятисотым в карьере в Континентальной хоккейной лиги. Партнёры по команде уже поздравили?

— Да нет, если честно я сам не знал. И вот вы сказали, а я даже ничего не чувствую, тысячу матчей было бы интересно сыграть, а пятьсот — не о чем говорить.

— Победная серия продолжается: шестой матч подряд без поражений. Но игра, показалось, получилась очень нервная. Что скажете?

— Над серией мы мало задумываемся, настраиваемся на каждую игру одинаково. А поначалу допускали много ошибок. Но во втором периоде нащупали свою игру, много создавали моментов, сумели забить две шайбы, но и получили в свои ворота. В третьем периоде всё прошло гладко, играли до их ошибки.

— События этого матча невольно подталкивают к вопросу: что произошло с ЦСКА в первом периоде, когда у вас было больше острых атак. Почему не получилось дожать соперника? Откуда «много ошибок», как вы отметили?

— Мы достаточно долго вкатывались в игру, наверное, поэтому и не получилось сразу взять инициативу в свои руки. Но мы исправили ситуацию во втором периоде. Это хоккей, он непредсказуем.

— Ситуацию выровнять получилось даже ближе к концу второго периода. На что обратил внимание в перерыве главный тренер команды, после неудачного начала?

— На детали игры. Объяснял, что необходимо совершать меньше ошибок, глупых и ненужных потерь, что в итоге и получилось.

— «Металлург» начал с активного прессинга, удивило ли вас это?

— Нет, конечно. Мы прекрасно понимали и знали, что «Металлург» будет сильно давить, потому что прошлый матч, когда мы с ними встречались, Магнитогорск проиграл, поэтому, наверное, наш коллектив пытался больше держать соперника изначально.

— Как-то особенно разбирали противника? Или вы чувствовали своё превосходство над «Металлургом», который до встречи с вами занимал девятое место в своей группе?

— Нет, мы вообще на это не смотрим, прекрасно знаем, что это очень сильная и боевая команда, которая просто так не сдаётся. Конечно, мы разбираем каждого соперника и их игры, в частности, готовились и понимали, что матч не сложится просто. Ни о какой расслабленности не может быть речи. Мы хорошо подготовились, не дали им забить в большинстве. Но было бы замечательно, если бы у нас было поменьше удалений и ошибок.

— Раз затронули тему удалений: ЦСКА дважды оказывался на скамейке штрафных за умышленный выброс шайбы. Как так получилось?

— Такое бывает, ничего страшного. В принципе, мы все справились во время игры в меньшинстве, помогали друг другу. Так что всё хорошо.

— Понятно, что сразу анализировать игру очень сложно, но какие ошибки вы заметили?

— Нам надо было в каких-то моментах сыграть проще и умнее, тем более в среду предстоит следующий матч, где нельзя допускать таких промахов. Если ты играешь правильно, то всё получится проще и менее нервно.

— Зрителей этот матч собрал не так много — трибуны «ЦСКА Арены» не были заполнены до отказа. Это было заметно на площадке?

— Не успевал обращать на это внимание. Фанатский сектор, например, всегда заполнен. Было прекрасно слышно поддержку со стороны болельщиков. Хочется их только поблагодарить, что ребята всегда находятся с командой и несмотря ни на что поддерживают и переживают за ЦСКА.

— Впереди важный матч, наверное, даже более принципиальный, чем игра с «Металлургом», всё-таки московское дерби с «Динамо». Какие ожидания? Ставки?

— Ставки? Тотал два к одному в пользу ЦСКА (смеётся). А если серьёзно, то необходимо прийти в себя после непростого матча с Магнитогорском, подготовиться к хорошей игре. Правильно отметили — важный матч очень. Я уверен, с «Динамо» получится интересная игра, будет ещё больше болельщиков.