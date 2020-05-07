КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона-2019/20, сообщает пресс-служба лиги.
Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призёров Чемпионата КХЛ, не существует, — сказано в сообщении.
По словам президента КХЛ Алексея Морозова, все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина.
Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке, — cказал он.
Таким образом, c первого по восьмое место в алфавитном порядке расположились: «Ак Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА, ЦСКА.
Второй этап чемпионата был прерван из-за коронавируса после четвертьфинала конференций.
Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене церемонии закрытия сезона-2019/20, которая была запланирована на конец мая 2020 года, писал NEWS.ru.
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