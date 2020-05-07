КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина

В рамках прошедшего аукциона благотворительного челленджа All In Challenge один из болельщиков оценил приватный урок хоккея от капитана и нападающего клуба Национальной хоккей лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в $38 тыс., сообщает Bleacher Report.

Главной задачей челленджа стала материальная помощь незащищённым группам населения. В понедельник, 20 апреля, российский форвард выставил на аукцион необычный лот со стартовой стоимостью $10 тыс. В условиях уточнялось, что победитель...