Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что вариант, при котором сезон-2019/20 не будет доигран рассматривается.
Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать всё для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдёт, — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
Ранее КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки, писал NEWS.ru.
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