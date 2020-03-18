Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать всё для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдёт, — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.