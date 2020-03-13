Континентальная хоккейная лига объявила на сайте о приостановке своей деятельности на одну неделю. За это время будет придуман новый формат проведения второго этапа чемпионата, в котором будут играть шесть российских клубов.
Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, — говорится на сайте КХЛ.
Ранее казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит» снялись с плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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