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Сотрудники хоккейного клуба «Динамо» раздали журналистам защитные маски специально для общения с игроками и тренерским штабом «бело-голубых» после открытой тренировки перед матчем второго этапа плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

Матч состоится на арене «армейцев» 18 марта. Подопечные Владимира Крикунова готовятся к нему в штатном режиме. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» обыграло в серии столичный «Спартак»...