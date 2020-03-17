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Континентальная хоккейная лига объявила на сайте о приостановке своей деятельности на одну неделю. За это время будет придуман новый формат проведения второго этапа чемпионата, в котором будут играть шесть российских клубов.

Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести...