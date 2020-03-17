Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки.
Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой лигой ВТБ приняли важное для всех решение — приостанавливаем наши соревнования до 10 апреля. Сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. И я прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям, — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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