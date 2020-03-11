Запрет на проведение в Москве до 10 апреля мероприятий с численностью участников выше пяти тысяч человек, который ввёл столичный мэр Сергей Собянин, прокомментировали в КХЛ.
Пресс-служба Лиги
Ранее NEWS.ru сообщал, что Российский футбольный союз (РФС) пересмотрит порядок проведения матчей в Москве, поскольку запрет затронет мероприятия и на открытом воздухе. По данным РФПЛ, на весенние матчи московских «Динамо», «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА приходили не менее 10 тысяч человек. Игра «Динамо» и «Спартака» собрала 25 тысяч фанатов.
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