https://static.news.ru/photo/2acbf70e-631e-11ea-9254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на проведение в Москве до 10 апреля мероприятий с численностью участников выше пяти тысяч человек, который ввёл столичный мэр Сергей Собянин, прокомментировали в КХЛ.

Пресс-служба Лиги отметила , что намерена выполнять «решение государственных органов», вызванное угрозой эпидемии коронавируса. Поскольку в плей-офф ещё выступают клубы из Москвы, 11 марта пройдёт расширенное совещание с участием всех заинтересованных сторон. На нём и определятся, в каком формате проводить матчи столичных команд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российский футбольный союз (РФС) пересмотрит порядок проведения матчей в Москве, поскольку запрет затронет мероприятия и на открытом воздухе. По данным РФПЛ, на весенние матчи московских «Динамо», «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА приходили не менее 10 тысяч человек. Игра «Динамо» и «Спартака» собрала 25 тысяч фанатов.