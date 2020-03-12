https://static.news.ru/photo/483bc2fe-64e2-11ea-8758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское «Динамо», вырвав победу в гостях в овертайме (3:2ОТ) у земляков-спартаковцев при полном отсутствии зрителей на трибунах (это вынужденная мера против распространения эпидемии коронавируса), выиграло шестой матч серии стартового раунда Кубка Гагарина и завоевало путёвку в следующий круг турнира, где соперником «бело-голубых» станет ещё один столичный клуб — победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. После окончания поединка на вопросы журналистов, в том числе и корреспондента NEWS.ru, ответили капитан «Динамо» Вадим Шипачёв (которому в день игры исполнилось 33 года), защитник «бело-голубых» Андрей Миронов и спартаковский голкипер словак Юлиус Гудачек.

Шипачёв: Васильича пока ещё рано качать, а Знарок сказал, что я молодец

— Наверное, трудно придумать более счастливый день рождения, если твоя команда именно в этот день обыгрывает принципиального соперника и идёт дальше в Кубке Гагарина?

— Конечно, я очень рад, что мы выиграли и прошли в следующий раунд плей-офф.

— После матча из вашей раздевалки раздавались такие радостные звуки, как будто вы всей командой кого-то качали...

— Ну, Васильича (Владимира Крикунова, главного тренера «бело-голубых». — NEWS.ru) пока ещё рано качать. Мы просто рады, что добились победы, и нам дали два выходных.

— Эта игра по атмосфере из-за отсутствия зрителей на трибунах была похожа на контрольную двустороннюю встречу?

— На самом деле было тяжеловато: пока привыкнешь к тому, что на трибунах нет болельщиков, нужно какое-то время. Но наша задача — играть в любых условиях. Тем более что мы знали: по телевизору динамовские болельщики смотрят наш матч.

— Трудно было себя настроить при такой необычной атмосфере?

— Действительно, надо было вытаскивать эмоции из себя, иначе победы невозможно было добиться.

— Можно ли сказать, что это были самые странные обстоятельства на ваш день рождения?

— Да нет, чего там — была прикольная игра. Всё равно это был праздник, и я очень рад, что важная победа «Динамо» совпала с моим днём рождения.

— После окончания матча соперники в центре площадки пожимали друг другу руки, а наставник «Спартака» Олег Знарок даже приобнял вас и о чём-то с улыбкой говорил. О чём же?

— Сказал, что я молодец, а вся серия хорошая была.

Миронов: не хотелось продлевать серию — мало ли, может, её вообще отменят

— Какие впечатления остались от игры при пустых трибунах?

— Вообще-то у нас были зрители: и в одной ложе сидели несколько человек, и в другой. Ну какие впечатления? Понятное дело, тяжело... Нет, точнее, необычно. Думаю, никто у нас в команде никогда в такой атмосфере на арене ранее не играл. Поэтому в первом периоде немножко необычные ощущения были. А потом уже полностью ушли в игру, и всё стало нормально.

— Каким образом «заводили» себя на борьбу?

— Внутри коллектива. И тренерский штаб нас «заводил», и сами ребята себя настраивали. Все понимали, что и «Спартаку» отступать некуда было, но и нам тоже не хотелось продлевать серию. А то мало ли что случится — может, её вообще отменят...

— Если поединки второго раунда с ЦСКА будут проходить в таких же условиях, без зрителей, вам уже легче будет настроить себя на нужную волну?

— Да-а-а-а, как будет — так будет. Нам сейчас два выходных дали, поэтому отдохнём, из дома выходить не будем — карантин (улыбается). И, думаю, нормально подготовимся к серии с ЦСКА. А будут зрители на этих матчах или нет — это уже не от нас зависит, а от вышестоящих людей.

— Говорят, что форвард «бело-голубых» Максим Афиногенов заболел, у него температура. Не опасаетесь, что он подхватил коронавирус?

— Да нормально всё у него! И мы все здороваемся в команде за руку, чего вы переживаете?

— В футбольных матчах в Европе уже отменили рукопожатия перед началом встречи. А в хоккее, наверное, не поняли бы такого решения?

— Ну-у-у, ха-ха! По этому поводу уже много сказано, и заразиться, на самом деле, можно не только коронавирусом, а чем угодно, как угодно и где угодно.

— Как именно?

— Потом как-нибудь расскажу (улыбается).

— Уже понимаете, как играть в следующем раунде против ЦСКА?

— Да подождите вы! Только серия со «Спартаком» закончилась, подождите — какой ЦСКА?! Дайте хоть чуть-чуть ребятам порадоваться, Шипе (Вадиму Шипачёву. — NEWS.ru) день рождения отметить, отдохнуть, кому-то травмы подлечить, кому-то температуру прогнать. Поправить, в общем, здоровье. А потом уже будем настраиваться, готовиться, видео с нарезками матчей «армейцев» разбирать. Всё впереди — до начала серии с ЦСКА ещё шесть дней.

— В решающем поединке со «Спартаком» вы отметились двумя результативными передачами. Как это удалось?

— Ну, отдал пас — ребята забили, хорошо. Ну как-то так получилось, что вместе с первым звеном нападения на площадку выскочил (улыбается). А там уже ребята мастеровитые — они всё сделали, чтобы забить.

— Насколько для вас станет шоком, если будет принято решение приостановить плей-офф КХЛ? За океаном, скажем, уже остановили регулярный чемпионат НХЛ.

— Чё, отменили НХЛ?! Не мне же судить и решать. Живём сегодняшним днём. Если отменят, остановят плей-офф — значит, так тому и быть. Сделают пустые трибуны — будем играть в таких условиях.

— Кстати, сейчас уже вообще все национальные чемпионаты в Европе прекратили, отменили юниорские турниры мирового ранга. И только в российском чемпионате, КХЛ продолжаются матчи. О чём это говорит?

— О том, что мы не бздим!

Гудачек: у меня брат работает врачом — он рассказал, как и что делать, чтобы не заразиться

— Вы не так часто играли в плей-офф — что скажете по этому поводу?

— Мой напарник Никита Беспалов играл лучше меня — это сто процентов! В шестом матче с «Динамо» была хорошая игра, но жаль, что болельщиков на трибунах не хватало. На мой взгляд, серия вообще получилась очень интересная, обе команды показали привлекательный для болельщиков хоккей. А в заключительной игре серии нас просто чуть не хватило.

— Вы очень любите пообщаться со зрителями на трибунах арен, особенно после окончания встречи, даже устраиваете для них персональное «Гуда-шоу». Поэтому, наверное, лично для вас отсутствие болельщиков на трибунах было особенно значимым фактором?

— Настраивался на эту игру, как обычно, но нам, безусловно, не хватало поддержки болельщиков. Считаю, что у «Спартака» они самые лучшие в лиге. В целом же сезон у нас неплохой получился, регулярный чемпионат мы тоже провели хорошо. В плей-офф мы играли за команду, за наших болельщиков, за тренерский штаб. Но так сложилось, что «Динамо» выиграло серию с нами. И после шестого матча я пожелал динамовцам удачи в следующем раунде. Но не сомневайтесь: игроки «Спартака» тоже очень хотели пройти первый раунд плей-офф!

— Что лично у вас не получилось в противостоянии с «Динамо»? Ведь «Спартак» проиграл «бело-голубым» все три матча в серии, когда вы занимали место в воротах...

— Не знаю, как это объяснить... У соперника очень хорошее, сильное первое звено. Мы, конечно, готовились противостоять им, просмотрели много видео с игрой тройки Шипачёва. Но это самые лучшие игроки КХЛ, и в ключевые моменты, когда «Динамо» нужно было забить гол, это обязательно делал либо Андре Петерссон, либо Дмитрий Яшкин, а порой и сам «центр» Шипачёв. Можно сказать, что они попросту вытащили свою команду во второй раунд плей-офф.

— Третью заброшенную «бело-голубыми» шайбу в овертайме можно было взять или она была из разряда неберущихзся?

— Это было сложно сделать. Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин сам вошёл в зону и решил бросать. Я среагировал, но шайба попала кому-то в конёк и осталась у него. Получилось такое ложное движение... А потом он сделал вторую попытку. Я после окончания матча посмотрел видеоповтор этого гола — очень красивый бросок у Яшкина получился! И для вратаря там, конечно, было определённое оптимальное решение, но, повторюсь, но сыграло свою роль то, что я уже «сел» на лёд после первого, заблокированного броска. Давайте не забывать, что Яшкин забил почти 35 шайб за регулярный чемпионат. Просто всегда есть такие хоккеисты, которые в подобных моментах часто будут забивать. Вот и в нашей серии с «Динамо» всё решила тройка Шипачёва.

— Хоккей без зрителей выглядел как-то неестественно. Может быть, стоило приостановить чемпионат, как это сделали практически все чемпионаты европейских стран и НХЛ? Поскольку из-за этого страдала мотивация хоккеистов.

— Мотивация у спортсмена есть всегда. Но соглашусь, что мы играем в профессиональный хоккей для болельщиков — и это тоже определённые деньги для каждого клуба. Не знаю, какое в итоге решение примет КХЛ по оставшимся раундам и матчам плей-офф, но было бы не очень хорошо, если бы клубам пришлось три или четыре круга в Кубке Гагарина играть без болельщиков.

— Вы в курсе, какова сейчас ситуация с коронавирусом в вашей родней Словакии?

— Знаю, что все аэропорты в Словакии закрыли. Я очень надеялся, что «Спартак» всё-таки пройдёт «Динамо» и продлит свой хоккейный сезон. К сожалению, не получилось, но теперь надо посмотреть, какова ситуация в Словакии. У меня брат работает врачом, и он подробно рассказал мне, что и как нужно делать. Но когда мы с семьёй вернёмся в Словакию, знаю, что на две недели придётся «сесть» на карантин.