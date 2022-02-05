КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова посетила тренировку сборной России по хоккею в преддверии старта соревнований на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Sport24.

На тренировке присутствовали 26 хоккеистов. Ранее был отменён контрольный матч мужской сборной России по хоккею против Латвии в Пекине, который должен был состояться 5 февраля. Первый матч на Олимпиаде сборная...