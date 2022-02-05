КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о решении не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата. В качестве причин такого шага названы пандемия коронавируса и риск заражения игроков в матчах, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте турнира.
Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырёх матчей (по два в каждой конференции). До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде. А дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков, — говорится в заявлении.
Новая дата старта плей-офф (Кубка Гагарина) — 1 марта. Пары в нём были определены исходя из очков, набранных командами на данный момент.
Получились следующие пары в Западной конференции: СКА — «Динамо» Минск, «Йокерит» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив», «Динамо» М — «Северсталь». В Восточной: «Металлург» — «Барыс», «Трактор» — «Нефтехимик», «Ак Барс» — «Авангард», «Салават Юлаев» — «Сибирь».
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова посетила тренировку сборной России по хоккею в преддверии старта соревнований на Олимпийских играх в Пекине. На тренировке присутствовали 26 хоккеистов.