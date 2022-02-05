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КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат

18:24, 05 февраля 2022
КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о решении не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата. В качестве причин такого шага названы пандемия коронавируса и риск заражения игроков в матчах, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте турнира.

Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырёх матчей (по два в каждой конференции). До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде. А дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков, — говорится в заявлении.

Новая дата старта плей-офф (Кубка Гагарина) — 1 марта. Пары в нём были определены исходя из очков, набранных командами на данный момент.

Получились следующие пары в Западной конференции: СКА — «Динамо» Минск, «Йокерит» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив», «Динамо» М — «Северсталь». В Восточной: «Металлург» — «Барыс», «Трактор» — «Нефтехимик», «Ак Барс» — «Авангард», «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова посетила тренировку сборной России по хоккею в преддверии старта соревнований на Олимпийских играх в Пекине. На тренировке присутствовали 26 хоккеистов. 

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