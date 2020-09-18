КХЛ дала разъяснения по ситуации с заражёнными игроками в «Локомотиве»

https://static.news.ru/photo/b6eb2c04-f9c9-11ea-8f73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на официальном сайте опубликовало комментарий по эпидемиологической ситуации в ярославском «Локомотиве».

По прибытии в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, и по прилёте прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики, — говорится в заявлении на интернет-ресурсе КХЛ.

По указанной причине на более поздний срок были перенесены выездные матчи «железнодорожников» в регулярном чемпионате против ХК «Сочи» (17 сентября) и минского «Динамо» (19-го), поскольку нет достаточного времени для того, чтобы отобрать полностью здоровых резервных хоккеистов и оформить необходимые документы для пересечения ими границы.

В воскресенье, 20 сентября, все игроки как основного состава, так и резервного из системы клуба пройдут углублённое тестирование. Хоккейный клуб «Локомотив» и Континентальная хоккейная лига прилагают все усилия, чтобы матч «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» 21 сентября состоялся, — резюмирует сайт КХЛ.

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» ввиду сложной эпидемиологической ситуации в стране не имеет возможности проводить домашние матчи КХЛ в Пекине, а потому временно принимает соперников на подмосковной «Арене Мытищи», писал ранее NEWS.ru.