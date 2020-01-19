Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал о грядущих изменениях в формате проведения Матча звёзд.
Мы хотим в следующем году внести изменения в мастер-шоу и Матч звёзд. Такие события — это праздник хоккея для болельщиков и хоккеистов, поэтому мы готовы к реформации. В Москве огромная конкуренция за зрителя, но вы видите, что на Матче звёзд собрались полные трибуны. Если хоккеист без причины будет пропускать такое событие, то мы обязательно будем наказывать за такое. Но и Мозякин, и Дацюк предоставили все необходимые документы, которые подтверждают, что нашим прославленным ветеранам необходимо лечение, — сказал Чернышенко журналистам.
Ранее нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий рассказал, что волновался перед участием в мастер-шоу на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), писал NEWS.ru.
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