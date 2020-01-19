Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видеозапись того, как их сын Сергей отпраздновал очередной хет-трик отца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На кадрах видно, как маленький ребёнок пальцем указывает на экран, когда там показывают 34-летнего нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз».

Видео размещено в Twitter. Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) оформил хет-трик. Это позволило россиянину (692 гола) обойти в десятке...