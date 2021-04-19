Капризов забил «Аризоне» и побил рекорд своего клуба в НХЛ

https://static.news.ru/photo/2e69193c-a198-11eb-8197-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клуб «Миннесота Уайлд» на выезде выиграл у «Аризоны Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:2. Счёт в матче открыл нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Для российского легионера эта шайба стала 18-й в сезоне. За 44 матча сезона Капризов набрал 37 очков (18+19). Это новый рекорд «Миннесоты» для дебютантов клуба. Прежнее достижение было установлено Марианом Габориком (18+18, 36 баллов в 71 игре). По количеству заброшенных дебютантом шайб Капризов сравнялся с Габориком, и следующий его гол улучшит ещё один рекорд «Миннесоты».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кирилл Капризов по-настоящему ворвался в НХЛ. О нём говорят и восхищаются буквально все, начиная от журналистов, заканчивая партнёрами по команде. И всё это по праву — он действительно заслуживает оды в свою честь. У него уже есть первые хет-трики и даже прозвище Долларовый Кирилл.