Капризов высказался о возможном получении американского гражданства Кирилл Капризов заявил, что не планирует получать американский паспорт

Фото: Craig Lassig/AP/TASS

Кирилл Капризов

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался на тему возможного получения американского гражданства, сообщает «Матч ТВ». Игрок заявил, что не рассматривает такой вариант.

Что должно произойти, чтобы я получил американское гражданство? Пфф, да ничего пока не может произойти. У меня есть российский паспорт, и я спокойно путешествую по миру с визами. Я — гражданин России, — заявил Капризов.

Россиянин также рассказал о проблемах с визами США для своих родственников. По словам игрока, им приходится летать в другие страны, чтобы оформить документы.

В январе Капризов набрал 100 очков в НХЛ за 92 матча. Это повторение рекорда канадца Конора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс». Россиянин выступает за океаном с 2020 года.