Капризов вновь установил рекорд в НХЛ

https://static.news.ru/photo/713a7dd0-c058-11eb-b640-96000091f725_660.jpgКирилл КапризовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил вторую шайбу в дебютном розыгрыше плей-офф во время седьмого матча с «Вегасом». 24-летний новокузнечанин стал первым новичком, которому удалось набрать очко в седьмом матче серии в Кубке Стэнли.
Кирилл Капризов стал первым новичком в истории франшизы, набравшим очко в седьмом матче Кубка Стэнли, — сообщается в Twitter НХЛ.
«Вегас» обыграл «Миннесоту» со счётом 6:2. Капризов забросил вторую шайбу в этом матче, всего он набрал три очка (два гола + одна результативная передача) в семи играх серии.
По итогам регулярного чемпионата его признали лучшим бомбардиром и снайпером команды, Капризов набрал 51 очко за 55 матчей, тем самым побив рекорды клуба среди новичков по заброшенным шайбам, передачам и очкам.
Ранее Кирилл Капризов рассказал, что в американскую жизнь он влился легко. Во многом ему помогают игроки по команде, к тому же в Миннесоте он уже успел познакомиться с русскими. Он признался, что со спокойной душой уехал из России в НХЛ, потому что давно был к этому готов. Его родители остались в Новокузнецке. Хоккеист рассказал, что в США ему помогли обжиться, снять квартиру. В магазинах, по его словам, можно найти достаточно традиционной «русской» еды: пельмени и даже шпроты. Игроки по команде часто приглашают его в гости, знакомят с семьями и всячески помогают.