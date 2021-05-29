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Капризов вновь установил рекорд в НХЛ

11:30, 29 мая 2021
Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил вторую шайбу в дебютном розыгрыше плей-офф во время седьмого матча с «Вегасом». 24-летний новокузнечанин стал первым новичком, которому удалось набрать очко в седьмом матче серии в Кубке Стэнли.

Кирилл Капризов стал первым новичком в истории франшизы, набравшим очко в седьмом матче Кубка Стэнли, — сообщается в Twitter НХЛ.

«Вегас» обыграл «Миннесоту» со счётом 6:2. Капризов забросил вторую шайбу в этом матче, всего он набрал три очка (два гола + одна результативная передача) в семи играх серии.

По итогам регулярного чемпионата его признали лучшим бомбардиром и снайпером команды, Капризов набрал 51 очко за 55 матчей, тем самым побив рекорды клуба среди новичков по заброшенным шайбам, передачам и очкам.

Ранее Кирилл Капризов рассказал, что в американскую жизнь он влился легко. Во многом ему помогают игроки по команде, к тому же в Миннесоте он уже успел познакомиться с русскими. Он признался, что со спокойной душой уехал из России в НХЛ, потому что давно был к этому готов. Его родители остались в Новокузнецке. Хоккеист рассказал, что в США ему помогли обжиться, снять квартиру. В магазинах, по его словам, можно найти достаточно традиционной «русской» еды: пельмени и даже шпроты. Игроки по команде часто приглашают его в гости, знакомят с семьями и всячески помогают.

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