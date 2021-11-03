Капризов признан лучшим игроком матча «Миннесота» — «Оттава» в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был назван лучшим игроком встречи регулярного чемпионата с командой «Оттава Сенаторз». Форвард провёл на льду 19 минут 57 секунд и записал на свой счёт гол, а также результативную передачу.

Матч между «Миннесотой» и «Оттавой» завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев. Победитель был определён лишь в овертайме, а Капризов стал автором победной шайбы. Для российского нападающего этот гол стал первым в сезоне.

Помимо точного броска Капризов записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему его признали лучшим игроком матча. Второй звездой поединка стал его партнёр по команде Маркус Фолиньо. Тройку замкнул форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон.

Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина и 31 сейв Игоря Шестёркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» взять верх над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1, в составе победителей отличились Крис Крайдер, Адам Фокс и Баркли Гудроу.