Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов после поражения от Швеции (3:4) в стартовом матче Кубке Первого канала сказал, что россияне поздно включились в игру, поэтому не смогли догнать соперника в счёте, а также отметил, что команде надо поработать над реализацией большинства.

— Почему национальная команда выдала такое слабое начало встречи? Вы вроде бы потом начали сокращать разницу в счёте, но догнать шведов не смогли.

— Да, начало у нас не задалось, пропустили ненужные голы. Наверное, мы где-то просто перегорели, очень хотелось дома начать с хорошего результата. Так бывает, когда ты бежишь, но не туда. Да и удаление было не особо к месту, даже я штраф схватил.

— Неудача — это вопрос психологии?

— Да, конечно. Мы как только получили третью в свои ворота, так «включились». Третья шайба возникла, по сути, из ничего. Потом начали действовать более правильно, выправили игру и несколько раз огорчили шведов.

— У вас такая связка с Вадимом Шипачёвым, что кажется, что вы вместе с ним выступаете уже года два...

— Вадима все знают, он большой профессионал. Мы много игр и тренировок проводили раньше, плюс часто сталкивались друг против друга в КХЛ, поэтому быстро почувствовали друг друга на льду.

— То есть вы знали где стоять, куда открываться?

— Мы с ним постоянно общаемся, очень приятный напарник по линии атаки. Получаю удовольствие от игры с Шипачёвым.

— Неужели вам хватило буквально одного дня, чтобы так хорошо притереться?

— Тут дело не в днях, если честно. Когда выходишь на лёд, то стараешься больше разговаривать, чтобы подсказывать друг другу что-то. Хоккей везде один.

— Что скажете об игре в большинстве? Третью шайбу сопернику забросили как раз, когда находились в неравных составах.

— Не очень хорошо воспользовались возможностями наказать соперника за удаления. Где-то были моменты, когда мы не могли реализовать стопроцентные моменты. Нам надо улучшать данный компонент игры. Много удалений зарабатывали, но надо в будущем такими возможностями пользоваться как можно чаще.

— Голкипер шведов Юханссон, ваш одноклубник по ЦСКА, до поры до времени неплохо «тащил». Психовали из-за этого?

— Да, было такое (улыбается). После того как он отразил несколько очень опасных бросков, я к нему подъехал и постарался доходчиво объяснить, что так делать не надо (улыбается). Ларс у нас хорошо знает русские ругательства.

— То есть старались психологически на него воздействовать?

— Да даже не знаю, как это назвать. У меня такое впервые случается. Я очень хорошо его знаю, он в ЦСКА третий год уже выступает. Очень много помогал сборной Швеции в матче против нашей команды.

— В конце матча Антон Слепышев несильно ударил клюшкой Юхонссона в ловушку...

— Просто счёт был скользкий, проигрывали всего одну шайбу. Наверное, надо её силой затолкать в ворота, просто так нам бы соперник точно не дал сравнять. Надо было действовать жёстче, хоть мы и одноклубники.

— Чувствуется, что на Кубке Первого канала хоккей другого уровня, чем в КХЛ? Скорость выше, борьбы больше.

— Да, тут всё побыстрее, надо немного адаптироваться. Но в сборную ведь вызывают тех, кто сейчас лучше всего себя демонстрирует в лиге. Плюс турнир домашний, всем хочется выиграть.