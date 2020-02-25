https://static.news.ru/photo/1896a6e6-581b-11ea-ab2e-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Капризов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский ЦСКА принимал на своей арене петербургский СКА и уступил в шестом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:4 (0:0, 1:3, 0:1). Единственную шайбу в ворота гостей забил Кирилл Капризов. В интервью журналистам он объяснил причину поражения, назвал второй период встречи «провальным» и рассказал, верит ли он в суеверие о чемпионах регулярки.

— В первом периоде вашей команде удавалось сдерживать СКА, соперник не смог отметиться шайбой. Что случилось во второй двадцатиминутке, по ходу которой петербуржцы забили трижды? Удивил вас соперник этим?

— Соперник ничем не удивил. Мы плохо сыграли второй период — это факт. Регулярный чемпионат очень непредсказуемый. Мы не смогли отыграться ни во время второго, ни во время третьего периода.

— «Не смогли» или «не захотели»?

— Что значит «не захотели»? Получилось забить — хорошо, не получилось — плохо. Мы не очень хорошо сыграли в защите.

— Не получился только второй период, или весь матч выдался неудачным?

— Всегда есть куда стремиться. В основном, мы провалили второй период — после забитого гола пропустили совсем не нужные шайбы.

— Слишком быстро позволили сопернику отыграться?

— Все команды знают, что после забитой шайбы ни в коем случае нельзя пропускать. Хотя это относится и к началу периода, и к концу.

— Так получилось, что этим поражением вы пропустили соперника из Петербурга на первое место в Западной конференции. В запасе у вас есть ещё одна игра. Будете пытаться отбирать позицию, потому что вы можете это сделать?

— Да, конечно, мы готовимся к следующей игре. ЦСКА никогда не выходит проигрывать, мы всегда выходим на лёд побеждать.

— Титул чемпиона регулярки не очень любят из суеверий.

— Не знаю, нам всё нравится (улыбается).

— Можно сказать, что никто не расстроится в случае, если ЦСКА не выиграет регулярный чемпионат?

— Я же говорю: мы готовимся к каждой игре, а там посмотрим, будь что будет, что такого-то?

Защитник хоккейного СКА Артём Зуб, который долгое время был лидером в гонке снайперов, подвёл итоги заключительного матча для петербургского коллектива и всего регулярного сезона.

— Матч сложно начался, но вы сумели дожать соперника. Как в целом оцените игру?

— Хорошая игра, боевая. Закончили решулярку перед плей-офф на хорошей ноте. Все сражались.

— За счёт чего удалось победить в матче, преимущество в котором, казалось, было всё-таки у москвичей, особенно в первом периоде? Что изменили после первой двадцатиминутки?

— Не сказал бы, что после первого периода что-то меняли, просто вели свою игру. Понятно, что ЦСКА играл дома, поэтому они начали более активно действовать. Но мы постепенно выходили из своей зоны.

— 12 побед СКА на финише — голода до побед на стадии плей-офф хватит?

— Конечно, хватит. Не обращаем на это внимания, каждый новый матч начинаем с чистого листа и стараемся играть только на победу.

— Вы забили 12-ю шайбу...

— 12-ю? Серьёзно (смеётся)?

— В чём всё-таки секрет СКА: добиться побед в 12 матчах подряд очень сложно, особенно на финише регулярного чемпионата?

— Не знаю. Сейчас на носу важные матчи, начинается то, к чему готовились весь сезон. Мы положительно завершили этот этап.

— Можно сказать, что сейчас вы находитесь в идеальной форме?

— Идеальной формы достичь трудно.

— Наверное, сейчас можете поразмышлять, на кого бы хотелось попасть в плей-офф?

— Я лично особо не заглядываю в таблицу, не так интересно, кто попадётся в плей-офф. Надо обыгрывать любого соперника, чтобы завоевать кубок.

— Там немного вариантов: «Торпедо» или «Витязь». Хорошо знаете обе команды.

— Кто будет, тот будет. Не будем загадывать.

— У многих хоккеистов свои способы подготовки. Как вы себя настраиваете на плей-офф?

— Времени особо немного, ну, немного отдохнём и приступим с новыми силами к тренировкам. У нас боевая готовность.

— Подводя итоги регулярного чемпионата, как объяснить свою результативность?

— Я не знаю, старался прогрессировать, может быть, уверенность добавил, много тренировался. Хорошо, что работа не пропадает даром.

— Переполняла гордость в период лидерства в списке снайпером?

— Нет.

— Может, над нападающими подшучивали?

— Нет, хорошо, что ближе к концу чемпионата форварды начали активно забивать.