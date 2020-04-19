Капитан «Йокерита» Регин покинул клуб

https://static.news.ru/photo/e1da9010-821b-11ea-893a-fa163e074e61_660.jpg Петер Регин Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Нападающий и капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» Петер Регин покинул финскую команду.

Регин стал одним из самых значимых игроков в истории нашего клуба за последние годы. Он великолепно исполнял роль капитана и превратился в одного из любимцев болельщиков, — приводит слова генерального менеджера клуба Яри Курри официальный сайт «Йокерита».

Регин выступал за «Йокерит» на протяжении пяти сезонов. В общей сложности он провёл за финский клуб 295 матчей, забросил 66 шайб и отдал 128 голевых передач.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.