Капитан ЦСКА Андронов полностью восстановился от травмы

https://static.news.ru/photo/4941d410-e87a-11ea-a7b9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Андронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан московского ЦСКА Сергей Андронов после поражения (2:3) в стартовом матче предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» от подмосковного «Витязя» отметил, что полностью восстановился после травмы, которую получил в прошлом сезоне.

Со здоровьем, слава богу, всё хорошо. Конечно, непривычно играть первый матч в межсезонье в конце августа, но мы эту ситуацию контролировать не можем. Хорошо, что есть такой турнир, как Кубок мэра, матчи которого помогут нам набрать игровой тонус перед чемпионатом КХЛ, — сказал он журналистам.

Также Андронов рассказал, как смотрит игры Национальной хоккейной лиги.

Смотрел по большей части игры квалификационного раунда, которые начинались достаточно рано по московскому времени. А сейчас, когда матчи проходят в основном ночью, смотреть их в прямой трансляции нет возможности. Поэтому ограничиваюсь хайлайтами игрового дня, — признался капитан ЦСКА.

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги первого матча его команды на предсезонном Кубке мэра Москвы по хоккею, писал NEWS.ru.