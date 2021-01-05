Канделаки отреагировала на поражение сборной РФ от финнов

https://static.news.ru/photo/bdb9c2b8-4fe4-11eb-85fb-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: tina_kandelaki/instagram.com

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поражение молодёжной сборной России от команды Финляндии в матче за третье место. Она назвала последние две встречи национального коллектива настоящим мучением.

Матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года проходили в канадском городе Эдмонтон при пустых трибунах из-за введённых в стране мер по предотвращению распространения коронавируса. Российская сборная в полуфинале проиграла хозяевам мирового первенства со счётом 0:5. В матче за третье место команда уступила финнам 1:4.

Канделаки отметила, что россияне бодро провели встречи против Швеции и США. Однако две последние игры стали настоящим мучением.

Нас — взрослых и молодых хоккеистов — умеют душить, а любая машина («Красная», немецкая, просто хороший мужчина) в условиях асфиксии начинает сбоить. Вот мы и сломались два раза подряд, — написала генпродюсер канала «Матч ТВ» в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, сборная США взяла золото на молодёжном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. В финальном матче американцам удалось обыграть сборную Канады со счётом 2:0.

Это пятая победа США на молодёжном чемпионате мира по хоккею. В прошлый раз американцы брали золото в 2017 году.