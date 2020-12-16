Канарейкин назвал плюсы и минусы сборной России после игры со Швецией

https://static.news.ru/photo/866413b2-409f-11eb-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Канарейкин Фото: ХК «Авангард» Омск/vk.com

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой Швеции в первом матче Кубка Первого канала со счётом 4:3(Б) (0:0, 1:1, 2:2).

Игра получилась равная, наши получше выглядели в первом периоде, дальше инициативу в свои руки взяли шведы. А вот заключительная часть получилась нейтральной, поэтому и счёт основного времени (3:3) соответствует тому, что было на табло. Понравилось, что ребята быстро уходили, создавали опасные моменты, играли в контратаку. А вот в позиционной обороне испытывали проблемы, шведы доставили нам много неприятностей, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Сборная России одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала. Россияне обыграли шведов в серии буллитов со счётом 4:3.

Основное время встречи завершилось вничью со счётом 3:3. В составе шведской сборной отличились Понтус Оберг на 25-й минуте, Андре Петерссон на 47-й и Эмиль Ларссон на 56-й. За российскую команду шайбы забили Андрей Кузьменко (35-я), Никита Сошников (47-я) и Вадим Шипачёв (51-я).

Ранее российские хоккеисты из национальной молодёжной команды не смогли в назначенное время вылететь в канадский Эдмонтон, где 25 декабря начнётся чемпионат мира. Рейс из Финляндии, который должен был вылететь в 13:30 мск пришлось задержать, так как в самолёт не поместился весь багаж российской, финской и шведской делегаций, писал NEWS.ru.