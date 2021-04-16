Канарейкин назвал фаворита первой встречи серии ЦСКА и «Авангард» в финале

https://static.news.ru/photo/890dd3aa-9e8c-11eb-a9d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграют ЦСКА и «Авангард». Для «красно-синих» этот финал станет третьим подряд и четвёртым в истории. Омский клуб примет участие в финальной серии в третий раз. Заслуженный тренер по хоккею Фёдор Канарейкин прокомментировал шансы московского ЦСКА и «ястребов» в борьбе за главный титул Континентальной хоккейной лиги.

Пока трудно сказать, кто ближе к победе. А вот к первой игре команды подходят по-разному: если ЦСКА довольно спокойно разобрался на Западе в финале конференции со СКА и имел достаточно времени, чтобы залечить раны, восстановиться и подготовиться, то у «Авангарда» на Востоке была очень серьёзная серия, интересная и длинная битва, в которой «ястребы» показали свою состоятельность. «Армейцы» подходят к первой встрече со временем для подготовки, омичи, что называется, из огня в полымя. Я не отдам предпочтение ни одной команде, но первая игра будет насыщенная, контрастная, раскроет всю дальнейшую серию и не будет быстрой, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Тем не менее, специалист предпочтение всё равно отдал омичам, связав это, в первую очередь, с психологическим состоянием.

«Авангард» сейчас в очень хорошем эмоциональном заряде — эта серия была трудной и отняла много сил, но дала большой психологический импульс. На этой волне «Авангард» выйдет на первую игру, они находятся в хорошем игровом ритме. Встречаются две команды с разной временной подготовкой. Отдам предпочтение в первой игре «Авангарду» — счёт будет 2:1, — добавил он.

Только вот на восстановление у команды Боба Хартли всё равно меньше. Как утверждает тренер, «самое главное сейчас — правильно подвести ребят к этой игре».

Два дня достаточно, чтобы нормально восстановиться, по опыту говорю. Есть игровой ритм, и когда команда попадает в него, организм адаптируется и с этими ежедневными трудностями ты справляешься. Этих нескольких дней хватит, чтобы восстановиться и войти в первый матч серии, — заключил Канарейкин.

Серия стартует 18 апреля на стадионе «красно-синих». Ранее команды уже встречались в финальной стадии в 2019 году. Тогда московская команда впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

Ранее капитан «ястребов» попал в больницу практически сразу после начала полуфинальной серии против «Ак Барса». Врачи института Склифосовского объявили о диагнозе капитана Алексея Емелина и опровергли информацию о наркотиках в его крови. По словам медиков, у 34-летнего защитника острая печёночная недостаточность, писал NEWS.ru.