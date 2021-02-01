Канадский хоккеист потерял место в команде за кражу клюшки у Ковальчука

https://static.news.ru/photo/9ddfac30-649f-11eb-84c1-96000091f725_660.jpg Джордан Мюррей Фото: vk.com/dinamoriga

Рижский ХК «Динамо» расторг контракт с канадским хоккеистом Джорданом Мюрреем после того, как спортсмен похитил клюшку игрока омского «Авангарда» Ильи Ковальчука.

Инцидент случился 27 января перед матчем чемпионата КХЛ на стадионе в Риге. Мюррей проник в раздевалку к спортсменам «Авангарда» и забрал клюшку Ковальчука, пишет Lenta.ru. С какой целью он похитил инвентарь российского хоккеиста, не уточняется.

Ковальчук заявил о пропаже, после чего сотрудники стадиона по камерам наблюдения определили, что клюшку забрал канадец. На записи видно, как Мюррей пытается спрятать находку на территории стадиона, а затем выносит чужой спортинвентарь из здания Ледового дворца.

Рижский ХК «Динамо» заявил о расторжении контракта с Джорданом Мюрреем после инцидента.

Мюррей долго играл в низших хоккейных лигах, в российскую команду он попал только в этом сезоне. За время своего контракта с «Динамо» он принял участие в 11 матчах и забил соперникам семь шайб.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты хоккея в США остались недовольны игрой россиянина Никиты Гусева, выступающего в НХЛ за «Нью-Джерси». Некоторые любители спорта назвали форварда «бесполезным мусором».

Игра «Нью-Джерси», по итогам которой фанаты набросились с критикой на Гусева, состоялась в воскресенье, 31 января. Команда встречалась в очередном матче серии с «Баффало» и победила со счётом 5:3. Россиянин не набрал ни одного очка.