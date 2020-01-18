Казахстанский защитник канадского происхождения Даррен Диц рассказал, сколько времени ему потребовалось для того, чтобы выучить стихотворение Александра Пушкина для выступления на мастер-шоу Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Я выучил часть стихотворения Пушкина. Почему его? Это же прямая связь с Россией. На это мне потребовались часов 12. Если честно, то не слышал раньше об этом писателе, до переезда в КХЛ. Теперь надо выучить его биографию, — сказал игрок «Барыса» журналистам.