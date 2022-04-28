Канадская хоккейная лига не допустила россиян и белорусов к драфту Канадская хоккейная лига не допустила россиян и белорусов к драфту 2022 года

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Канадская хоккейная лига (CHL) не допустит к драфту 2022 года юниоров из России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте организации.

Канадская хоккейная лига объявила, что российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в драфте CHL 2022 года, который состоится 1 июля, — говорится в заявлении.

Там также добавляется, что сюда не входят игроки, в настоящее время находящиеся в защищённом списке команд лиги.

Канадская хоккейная лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков, независимо от страны их происхождения, — резюмировали в CHL.

Канадская хоккейная лига объединяет три крупнейшие юниорские лиги страны: Хоккейную лигу Онтарио (OHL), Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL) и Западную хоккейную лигу (WHL). Драфт CHL проводится после драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), там выбираются игроки, не являющиеся гражданами Канады и США.

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