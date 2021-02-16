Канадцы сыграли самый долгий в истории хоккея матч

https://static.news.ru/photo/a3e5a306-7051-11eb-88c3-96000091f725_660.jpg Фото: Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активисты в Канаде поставили рекорд по продолжительности хоккейного матча, чтобы собрать средства для финансирования исследований по борьбе с онкологическими заболеваниями в Университете Альберты.

В рамках акции было поставлено несколько мировых рекордов Гиннесса, самый запоминающийся из которых — это продолжительность хоккейного матча. Две любительские команды c названиями «Надежда» и «Исцеление» (Team Hope и Team Cure) провели игру, которая продолжалась 252 часа кряду, сообщает канадский телеканал CBC.

Игра закончилась 15 февраля в 06:00 утра по местному времени, спортсмены-любители играли по 24 часа в сутки в течение десяти с лишним дней подряд: матч начался 4 февраля. Победила команда «Надежда», забившая 2649 шайб в ворота «Исцеления». Соперники поразили ворота «Надежды» 2528 раз.

Игра прошла великолепно, — заверяет одна из организаторов благотворительной акции Кейт Галлахер.

Она добавила, что в ходе благотворительного матча удалось собрать $1,8 млн на исследования по борьбе с раковыми заболеваниями при поставленной цели в $1,5 млн.

Игра проходила на открытом стадионе в районе населённого пункта Шервуд парк в штате Альберта. В отдельные дни хоккеистам приходилось играть в суровых погодных условиях, некоторое время погода на улице держалась в диапазоне от минус 40 до минус 55 по Цельсию.

Это определённо была самая холодная игра из всех. Это всё часть приключения. Наши игроки — настоящие солдаты, настоящие воины, — добавила Галлахер.

Ранее NEWS.ru писал, что голкипер английского клуба «Ньюпорт Каунти» Том Кинг забил мяч в ворота «Челтенхэма» и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мяч был забит с рекордного расстояния в официальном футбольном матче за всю историю. Удар был нанесён с дистанции 96 метров до ворот соперников.