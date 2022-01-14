Каменский оценил идею провести матч легенд хоккея в Подмосковье

Фото: unsplash.com

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил во время беседы с РИА Новости, что организация не будет делать исключений для российских спортсменов и не разрешит им поехать на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Он подчеркнул, что под решение подпадают абсолютно все хоккеисты вне зависимости от их статуса и национальности, даже если бы они сумели договориться со своими клубами.

Ни один хоккеист с действующим контрактом НХЛ не будет участвовать в предстоящей Олимпиаде. Никаких исключений для отдельных групп игроков не планируется, — поставил точку Дэйли. Таким образом, соревнования пропустят такие...