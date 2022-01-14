Каменский оценил идею провести матч легенд хоккея в Подмосковье
Экс-хоккеист Каменский назвал замечательной идею провести матч легенд в Подмосковье
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:29, 14 января 2022
Фото: unsplash.com
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Матч с участием легендарных хоккеистов в Подмосковье — замечательная идея, важная для популяризации этого вида спорта, заявил олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, председатель Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский. По его словам, зрители будут довольны. Проведение подобных встреч полезно для молодёжи, поскольку она будет знать историю хоккея СССР, сообщает «Радио 1».
Это здорово для популяризации хоккея, для болельщиков из Московской области, для истории, я считаю, так как это исторический матч. Зрители будут довольны. Это хорошо для подрастающего поколения, молодых хоккеистов, чтобы они знали свою историю, историю хоккея СССР и России, знали своих легенд, которые делали хоккей великим в нашей стране, — подчеркнул Каменский.
В Минспорте Московской области ранее сообщили, что 15 января 2022 года легендарные спортсмены разных времён впервые встретятся на льду с дворовой командой жителей области.
Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что организация не будет делать исключений для российских спортсменов и не разрешит им поехать на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Он подчеркнул, что под решение подпадают абсолютно все хоккеисты вне зависимости от их статуса и национальности, даже если бы они сумели договориться со своими клубами.