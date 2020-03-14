https://static.news.ru/photo/4a32397a-65e2-11ea-aec0-fa163e074e61_660.jpg Игроки ХК «Йокерит» Фото: helsinginjokerit/facebook.com

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» опроверг информацию о снятии с серии плей-офф из-за распространения коронавируса.

Менеджер по работе с клиентами финского клуба Роман Рябков сообщил, что клуб продолжит выступление в нынешнем сезоне КХЛ.

Такое решение не принято. Клуб не планирует сниматься с чемпионата. Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства. То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что «Йокерит» откажется от дальнейшего участия в серии плей-офф из-за распространения коронавируса, сообщает NEWS.ru.