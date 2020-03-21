https://static.news.ru/photo/07709c0a-6b8f-11ea-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Международной федерация хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, как финансово на организации отразится отмена чемпионата мира 2020 года в Швейцарии.

Мы застрахованы, у нас есть резервы для подобных ситуаций. Мы в очень безопасном положении [финансово], это что-то хорошее в это время, — цитирует Фазеля ТАСС.

При этом Фазель не назвал конкретную сумму, которую потеряет IIHF из-за отмены турнира, сославшись на конфиденциальность информации.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года был официально отменён на совете IIHF из-за пандемии коронавируса.

Ранее Международная федерация хоккея отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания), также в марте и апреле, писал NEWS.ru.