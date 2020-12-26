IIHF проводит проверку в отношении главы Федерации хоккея Белоруссии

https://static.news.ru/photo/22426d18-484f-11eb-8cc2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Басков Фото: hockey.by

Международная федерация хоккея проводит проверку, которая затрагивает в том числе деятельность президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова.

Проверка была инициирована в связи со смертью белорусского активиста Романа Бондаренко. Ряд СМИ сообщали, что в вечер, когда Бондаренко пострадал при потасовке, в районе драки был замечен человек, внешне похожий на Баскова.

Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идёт расследование, — приводит ТАСС слова президента IIHF Рене Фазеля.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить от участия в мероприятиях МОК, в том числе в Олимпийских играх, представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Участвовать в мероприятиях не смогут в том числе глава Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Виктор, который является первым вице-президентом, отвечающим за руководство НОК Белоруссии.