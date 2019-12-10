https://static.news.ru/photo/727e8ef2-1a9b-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионаты мира по хоккею пройдут в России, так как их технически невозможно перенести в другие страны.

Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Международной федерации хоккея (IIHF).

В ближайшие годы в России должны пройти чемпионаты мира по хоккею среди мужчин, женщин, а также молодёжный турнир.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.