https://static.news.ru/photo/53c442dc-620c-11ea-95a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spp-Jp/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил, что вариант переноса чемпионата мира по хоккею 2020 года из Швейцарии в Россию из-за коронавируса не рассматривается.

Да, мы получили предложение о проведении турнира в России, был также вариант с Финляндией, но сейчас идея переноса отпала, — цитирует Куммолу Ilta Sanomat.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Как писал NEWS.ru ранее, Рене Фазель сообщил о том, что чемпионат можно будет перенести либо в Белоруссию, либо в Сочи, в России. Он добавил, что подробнее этот вопрос можно будет обсудить после 15 марта.