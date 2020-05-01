IIHF: чемпионат мира в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год

https://static.news.ru/photo/7f9fe986-8b9e-11ea-b397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spp-Jp/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не переносить чемпионат мира в Швейцарии на 2021 год. Турниры состоятся в Риге и Минске. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Об отмене чемпионата, который должен пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне, IIHF объявила 22 марта. Тогда глава организации Рене Фазель заявлял, что отмена турнира может внести коррективы в планы по проведению последующих чемпионатов мира.

При этом места, где будут проходить игры с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее. В 2021 году турнир должен состояться в Минске и Риге, в 2022-м — в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в чешских Праге и Остраве, в 2025-м — в Швеции и Дании, однако города пока не определены, передаёт ТАСС.

Швейцарская федерация хоккея отказывалась от проведения турнира из-за экономических рисков. Они могут возникнуть, если перенести чемпионат на 2021 год. Оргкомитет мирового первенства в Цюрихе и Лозанне завершит свою работу в конце июня. Кроме того, болельщикам, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира в Швейцарии, деньги вернут.

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