В заключительном матче предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» столичные динамовцы уступили ЦСКА (1:2), однако второй год подряд стали победителями турнира. После окончания встречи, с представителями СМИ пообщался форвард «бело-голубых» Иван Игумнов, отметивший, что для его команды было важно выиграть «почти домашний турнир».

— Важно было победить на Кубке мэра?

— Да, победа всегда важна.

— Цель выиграть турнир ставилась перед командой?

— Цель выигрывать ставится на любом турнире и в каждом матче.

— Многие не понимали, кто же станет победителем турнира при победе ЦСКА над «Динамо». Кто-то был уверен, что подмосковный «Витязь». А вы знали турнирный расклад?

— Нет, мы ничего не подсчитывали — просто вышли и играли, старались победить. Заранее ничего не выгадывали.

— Но когда матч закончился минимальной победой ЦСКА, сразу поняли, что Кубок мэра — ваш?

— Мы стояли на льду, думали, тренеры что-то между собой обсуждали. Ждали, пока объявят, кто выиграл турнир.

— Но вратаря-то тренерский штаб «Динамо» не стал снимать при счёте 1:2 — значит, они знали, что минимальное поражение команду устраивает?

— Да, значит, они были в курсе (улыбается).

— «Динамо» второй год подряд выиграло Кубок мэра Москвы. Это уже становится хорошей традицией для вас?

— Конечно, приятно завоёвывать любой кубок, а Кубок мэра — вдвойне приятно: ведь это почти что домашний для нас турнир.

— До старта сезона осталась неделя — можно ли сказать, что «Динамо» готово к чемпионату КХЛ?

— Можно, хотя у нас есть пара травмированных ребят. Надеюсь, они скоро оклемаются, и мы подойдём к сезону в полном боевом составе.

— Вы стали автором единственной шайбы в ворота ЦСКА. Расскажите, как забили.

— Использовали большинство, в этом эпизоде хорошо на «пятачке» сыграл Дима Яшкин — отдал мне пас почти на пустые ворота, оставалось только чуть подправить шайбу.

— Как вам играется в первом звене рядом с «центром» Вадимом Шипачёвым?

— Мне очень нравится с ним играть! (Улыбается)

— Как охарактеризуете новичка команды Дмитрия Яшкина, в чём его сильные качества?

— Он габаритный игрок, с хорошим броском, очень хорошо действует на «пятаке» перед воротами. Взаимопонимание с ним нашли быстро — с Дмитрием постоянно разговариваем, уже без слов пониманием, кто в какой момент и на какой участок площадки едет. Поэтому, считаю, на турнире неплохо получилось сыграть вместе с ним.

— Ваше звено с Яшкиным и с Даниилом Тарасовым по-разному играет?

— Я с Даней не так часто в одной тройке играл, поэтому не могу сравнивать.

— Может ли Яшкин стать равноценной заменой его тёзке Кагарлицкому, который покинул «Динамо» нынешним летом?

— Не знаю — не мне судить. Посмотрим в сезоне, кто как играть будет.