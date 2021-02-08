Игроки НХЛ могут пополнить состав сборной России на шведский этап Евротура

https://static.news.ru/photo/424d0d7e-6a1a-11eb-8739-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/fhr

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг не исключает появления игроков из Национальной хоккейной лиги в составе коллектива.

Мы следим за ситуацией с чемпионатом мира и НХЛ. Будем работать по факту. Рассчитываем на своих игроков, но всё возможно. Общаемся со всеми игроками, в том числе с ребятами из Северной Америки. У нас есть план A и план B. Смотрим все матчи: и КХЛ, и НХЛ. С центральными нападающими у нас проблем нет, — утверждает Ротенберг.

Сборная России в Мальме 11 февраля сыграет против национальной команды Финляндии, 13 февраля россиянам предстоит сыграть против хозяев турнира — шведов. Заключительная встреча состоится 14 февраля против чехов.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от шведского этапа Евротура. По его словам, на этапе ставка будет сделана как на опытных, так и на молодых хоккеистов, писал NEWS.ru.