https://static.news.ru/photo/41190ac2-c97e-11e9-bc9b-fa163e074e61_660.jpg Стефан Да Коста Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала игроков, которые пропустят старт сезона из-за дисквалификации, полученной в прошлом сезоне.

Первые две встречи пропустят нападающий ярославского «Локомотива» Стефан Да Коста, получивший дисквалификацию, выступая за «Автомобилист», и защитник «Сочи» Алексей Петров, получивший наказание, выступая за «Трактор», сообщает пресс-служба лиги.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Авангардом».

Ранее российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил уверенность, что Азербайджан может получить свою команду уровня Континентальной хоккейной лиги, писал News.ru.