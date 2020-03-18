https://static.news.ru/photo/86b77fd8-68e7-11ea-aab7-fa163e074e61_660.jpg Давид Пастрняк Фото: John Crouch/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк предложил своим поклонникам сыграть в онлайновую видеоигру Fortnite, пока в НХЛ объявлена пауза, о чём написал в Stories своего Instagram.

На момент остановки регулярного чемпионата 23-летний форвард занимает второе место в гонке снайперов НХЛ, уступая российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Оба спортсмена забросили по 48 шайб, однако Пастрняку для этого понадобилось на две игры больше (70), чем 34-летнему Овечкину.

По последним данным инфекция выявлена у более чем 194 тысяч человек, из которых более 81 тысячи выздоровели, скончались 7,8 тысяч.

В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 5 человек. Проведено более 116 тыс. исследований на коронавирус.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков команды. Это первый случай заражения инфекцией в НХЛ, ранее писал NEWS.ru.