Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк предложил своим поклонникам сыграть в онлайновую видеоигру Fortnite, пока в НХЛ объявлена пауза, о чём написал в Stories своего Instagram.
На момент остановки регулярного чемпионата 23-летний форвард занимает второе место в гонке снайперов НХЛ, уступая российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Оба спортсмена забросили по 48 шайб, однако Пастрняку для этого понадобилось на две игры больше (70), чем 34-летнему Овечкину.
По последним данным инфекция выявлена у более чем 194 тысяч человек, из которых более 81 тысячи выздоровели, скончались 7,8 тысяч.
В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 5 человек. Проведено более 116 тыс. исследований на коронавирус.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков команды. Это первый случай заражения инфекцией в НХЛ, ранее писал NEWS.ru.
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