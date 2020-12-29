Игрок молодёжки Амиров рассказал о провокациях хоккеистов из США

https://static.news.ru/photo/5442f8a8-4a90-11eb-9215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Родион Амиров сообщил о провокациях соперников из США.

Провокации были, и тычки, и грязные силовые [приёмы], и слова в нашу сторону. Для североамериканцев привычное дело — могут подъехать, что-то сказать, — отметил Амиров, слова которого приводит Sport24.

По его словам, на такие выпады, как правило, было принято не реагировать. К тому же тренеры неоднократно предупреждали молодых хоккеистов о возможных неприятных инцидентах.

29 декабря россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, разгромив австрийцев со счётом 7:1. В активе команды шесть очков по итогам трёх матчей. Она находится на четвёртом месте в таблице группы В.

В финальном туре группового этапа сборная России встретится с командой из Швеции. Игра пройдёт 31 декабря, начало — в 05:30 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что российская молодёжная сборная проиграла команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по причине того, что недостаточно хорошо настроилась на матч. Такого мнения придерживается президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Он предположил, что российские хоккеисты после матча с американцами рассчитывали выиграть у чехов «малой кровью».