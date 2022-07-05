«Играя за ЦСКА, не пройти срочную службу?»: Роднина о ситуации с Федотовым Чемпионка ОИ Роднина удивилась, что хоккеист Федотов не прошел спортивную роту

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Иван Федотов

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с задержанием и отправкой хоккеиста Ивана Федотова на военную службу. По ее словам, спортсмен должен был пройти срочную службу в ЦСКА, передает «Газета.Ru».

25 лет, выступая за ЦСКА, он что, не мог пройти срочную службу? Надо же думать, беспокоиться о себе. Будучи игроком ЦСКА, не пройти спортивную роту — это что? Надежда, что его российские законы не касаются? — заявила Роднина.

Хоккеист Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Федотова в армию. Он назвал неуместными эмоциональные комментарии на эту тему и переадресовал вопрос в Минобороны.