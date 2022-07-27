Играешь в России — садишься в тюрьму: как борются с хоккеистами-легионерами Тюремный срок — самая распространенная инициатива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Яшкин

Интересная инициатива пришла из Европы. Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек предложил на законодательном уровне запретить спортсменам из Чехии выступать в России. Наказание за нарушение суровое — 15 лет тюремного заключения. Стоит сказать, что подобная инициатива некоторым даже пришлась по вкусу. У Гашека нашлись уже последователи. Рассказываем, как в Европе собрались бороться с хоккеистами легионерами.

С начала спецоперации на Украине повидали мы всякое. С одной стороны, крики о необходимости убрать со всевозможных турниров русских (и следующие за этим отстранения), с другой — побеги легионеров, выступающих в России, из-за давления. Ситуация зачастую оказывалась настолько критической, что некоторым спортсменам в ночи приходилось тайком убегать с баз (привет, Варела). Впрочем, до поры до времени до каких-то крайних мер не доходило. До поры... До времени...

Ситуацию решил исправить известный чешский вратарь Доминик Гашек. Он не стал мелочиться и предложил на 15 лет сажать всех, кто работает на вражеской земле. По его словам, такая мера повысила бы безопасность страны и могла бы спасти много жизней. Правда, известный в прошлом спортсмен не пояснил, каким образом отказ от выступления в России мог бы спасти жизни людей, но да ладно.

Спровоцировал на эту «креативную» инициативу Гашека чешский нападающий русского происхождения Дмитрий Яшкин, который подписал контракт со СКА. Доминик посчитал подобное поведение непозволительным. Правда, ему тут же многие припомнили собственные страницы из биографии. В сезоне-2010/11 вратарь выступал за московский «Спартак».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Голкипер «Спартака» Доминик Гашек в матче регулярного сезона континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) 2010 год

Впрочем, это не первая яркая идея чешского спортсмена. Весной он выступил с требованием запретить россиянам принимать участие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В том числе и таким звездам, как Александру Овечкину (кстати, чех даже назвал Ови трусом). К сожалению Гашека, немногие его тогда поддержали. Оно и понятно. Ни лига, ни «Вашингтон Кэпиталз» не допустят ухода своей главной звезды.

Нетрудно догадаться, какой была реакция в России на предложение Гашека. Многие сочли его инициативу настоящим безумием.

Что тут и говорить, если Гашек просто бредит. Переболел чем-то. Может быть, повлиял COVID-19. Как-то резко Гашек меняет свои жизненные позиции. Раньше искал встречи с русскими, играл тут и все было хорошо. Сейчас Доминик вот так переметнулся. Просто маленький фашистик, больной человек, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

А еще бытует мнение, что за счет русофобских заявлений Гашек пытается построить политическую карьеру.

Доминик начал политическую карьеру, в президенты Чехии метит. Видимо, все эти заявления сейчас — часть его политической программы. Он старается поднять свой рейтинг на антироссийской волне, — заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Фото: Katerina Sulova/Zuma\TASS Доминик Гашек

Надо сказать, что даже в Чехии инициативность звезды хоккея не восприняли всерьез. Президент Федерации хоккея Алоис Гадамчик заверил, что никаких тюремных сроков для легионеров из России не будет. Так что можно выдыхать.

Казалось бы, история со счастливым концом! Не совсем... Пока в одной стране побеждает здравый смысл, в другой — складывается иная ситуация. Источники сообщают, что латвийским спортсменам и тренерам будет грозить тюремный срок из-за работы в России. Ситуация кажется серьезной. Сообщается, что теперь этими вопросами будет заниматься Служба государственной безопасности Латвии. В стране считают, что любая поддержка России противоречит интересам национальной безопасности и демократическим ценностям.