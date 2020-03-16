Континентальная хоккейная лига (КХЛ) до последнего не поддавалась напору коварного коронавируса, но после ряда тяжёлых ударов, скорее всего, вынуждена будет прервать розыгрыш Кубка Гагарина в самом разгаре плей-офф. Подробности — в материале NEWS.ru.

Главный трофей КХЛ, как известно, носит имя первого отечественного космонавта, а решающие матчи плей-офф нашего чемпионата обычно проходят как раз в те апрельские дни, когда принято вспоминать премьерный полёт человека в космическое пространство. Не случайно ежегодно символом старта самой интересной части сезона — розыгрыша Кубка Гагарина — становится легендарное восклицание нашего пионера космонавтики: «Поехали!»

Однако в свете последних событий — массовых отмен или приостановок всевозможных спортивных мероприятий и соревнований в России, а также за её пределами — впору констатировать факт: плей-офф КХЛ близок к «аварийной посадке». Ряд событий и решений, имевших место в последние дни, готов поставить наш хоккейный чемпионат на бессрочную паузу или вовсе завершить его, оставив без полноценного победителя.

Давайте восстановим хронику этих событий и оценим вероятность того, что обладатель Кубка Гагарина сезона-2019/20 всё-таки будет определён — пусть и не в изначально запланированные сроки и, возможно, по какой-то иной формуле.

Шаг первый: дерби без зрителей

Начался плей-офф бодро и без каких-либо ограничений и запретов, хотя за пределами России эпидемия коронавируса уже вовсю бушевала. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда почти все серии первого раунда были завершены, но указ столичного мэра Сергея Собянина обязывал ограничить число участников культурно-массовых и спортивных мероприятий в Москве пятью тысячами человек. Жертвой этого распоряжения градоначальника стали два популярных столичных клуба «Динамо» и «Спартак», чьё «многосерийное» дерби стало подлинным украшением стартового раунда Кубка Гагарина.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увы, шестой поединок этого огненного противостояния прошёл в «похоронной» тишине арены в Парке легенд. В спартаковском клубе, который на сей раз выступал принимающей стороной, не стали делить потенциальных зрителей этого матча на счастливчиков, которым повезло попасть в ограниченный пул допущенных на трибуны болельщиков, и неудачников, а потому попросту полностью закрыли трибуны для публики.

Зрелище получилось то ещё... Не случайно оба главных тренера — Владимир Крикунов и Олег Знарок — после окончания встречи дружно высказались в том плане, что хоккей без зрителей — это не хоккей, а нападающий «красно-белых» Каспарс Даугавиньш в интервью NEWS.ru признался, что ему и его партнёрам по команде не хватило тех эмоций, которые могли бы дать хоккеистам болельщики.

Звучит цинично и кощунственно, но, пожалуй, даже хорошо, что «Динамо» выиграло эту встречу и завершило серию победой (4-2), потому что выдержать ещё один — решающий, седьмой поединок в такой гнетущей атмосфере было бы форменным издевательством и над игроками, и тренерами, и над поклонниками хоккея, которые были бы лишены возможности воочию увидеть классный хоккей.

А вся лига получила многозначительный месседж: больше подобного издевательства над Игрой повториться не должно.

Шаг второй: демарши «Йокерита» и «Барыса»

В минувшие выходные по плей-офф КХЛ был нанесён неожиданный удар с северо-запада: руководство финского «Йокерита» объявило о снятии команды с розыгрыша Кубка Гагарина. Решение мотивировалось тем, что правительство страны уже готово закрыть границы из-за сложной эпидемиологической обстановки, а хоккейный клуб из Хельсинки лишь упредил очевидный вердикт.

Хоккейный клуб «Йокерит»/vk.com

И всё же без известной доли недоумения эту новость воспринять было невозможно. Во-первых, что в Финляндии, что в России коронавирусная инфекция пока особо себя не проявляла: количество заболевших исчислялось лишь десятками человек. Во-вторых, соперником «Йокерита» по второму раунду плей-офф стал петербургский СКА — лучшего варианта для финнов и не придумаешь: это же почти домашние встречи соседей по Финскому заливу!

К сожалению, «джокеры» оказались не одиноки в своём желании сбежать из розыгрыша Кубка Гагарина посреди пьесы: через пару дней об аналогичном решении объявил казахстанский «Барыс». Но наших юго-восточных соседей понять проще: соседство с главным очагом эпидемии — Китаем — автоматически превращает бывшую союзную республику в зону повышенного риска. Кроме того, в Казахстане уже давно были введены чрезвычайные меры, и после выхода «Барыса» во второй круг плей-офф было понятно, что играть домашние матчи команде из Нур-Султана придётся без зрителей.

Однако затем правительство республики также решило закрыть границы, что автоматически лишало «Барыс» возможности принимать соперников на своей площадке. Предлагался вариант проведения домашних игр «барсов» в одном из городов на территории России, но поддержки в клубе он не нашёл.

Таким образом, с потерей двух зарубежных клубов плей-офф Континентальной хоккейной лиги автоматически превратился в закрытый чемпионат России: в турнире остались шесть команд из нашей страны.

Шаг третий: «убойный» указ мэра

Новая неделя началась не только с «ухода» с ледовой сцены «Барыса» — из мэрии российской столицы последовало очередное указание, до предела ужесточающее критерии проведения спортивных мероприятий в Москве. Все ивенты на открытом воздухе, согласно этому документу, запрещались на корню, а в помещении допускались только с участием 50 человек.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что это означает применительно к хоккею? Да фактически тот же самый запрет. Потому что одних только игроков в составах двух команд на каждый матч заявляется по 22 человека. А ещё — тренерские штабы по четыре-пять человек в каждом, врачи, массажисты, обслуживающий персонал — ещё пара десятков душ. Про судейскую бригаду тоже не забываем — а это ведь не только четыре мужика в полосатых футболках, а ещё целый взвод тружеников протокола, секундомера и микрофона за столиком у бортика хоккейной коробки.

Так что даже если полностью запретить присутствие на матчах нашему брату-журналисту (про зрителей уже никто и не заикается), то всё равно получается серьёзное превышение лимита в полусотню человек. Отсюда вывод: хоккейные игры в российской столице до середины апреля тоже фактически попали под запрет.

В плей-офф КХЛ после первого раунда остались два московских клуба — ЦСКА и «Динамо», которые должны были встретиться между собой. Теперь совершенно непонятно, при каких обстоятельствах и, главное, где это «дерби силовиков» может состояться.

Что дальше: встать на паузу...

Как это ни противоречит самой сути спортивного зрелища и, в частности, игры в хоккей, проводить матчи без зрителей в самом крайнем случае можно. И этот тезис помог бы КХЛ справиться с последствиями описанной выше напасти номер один. После выхода из текущего розыгрыша можно было бы заменить иностранные клубы на отечественные (например, на побеждённые ими в первом раунде ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург») и, как ни в чём не бывало, продолжать плей-офф, презрев указанную выше проблему номер два.

Но запрет на проведение спортивных соревнований окончательно добивает наш хоккейный чемпионат. Ведь не исключено, что вслед за Москвой подобные указы издадут мэрии других российских городов. И тогда пауза в розыгрыше Кубка Гагарина с надеждой на скорое (хотя бы через две-три недели) возобновление турнира станет казаться наименьшим из возможных в данной ситуации зол.

Пресс-служба КХЛ

Готовя этот материал, NEWS.ru до позднего вечера ждал официального заявления руководства КХЛ по волнующему всех вопросу. Новому президенту лиги Алексею Морозову, конечно, не позавидуешь: буквально через месяц после назначения на эту должность он получил сложнейшую задачку-головоломку, у которой вовсе не обязательно есть оптимальное решение. И если оно не будет найдено, не исключено, что придётся «резать по живому».

А пока мы можем предположить, какие возможны варианты развития событий. Первый и самый простой — КХЛ берёт бессрочную паузу до тех пор, пока эпидемия коронавируса не пойдёт на спад, после чего розыгрыш Кубка Гагарина будет доигран в полном объёме с вернувшимися в него «Йокеритом» и «Барысом». Но это возможно лишь в том случае, если пауза не слишком затянется, а чемпионат мира в Швейцарии по какой-либо причине в назначенные сроки (8-24 мая) не состоится.

...Или закончить сезон прямо сейчас?

Если же мировое первенство сдвигать по срокам не будут, то КХЛ придётся каким-то образом «спрессовывать» оставшиеся раунды плей-офф: либо играть не через день, а два дня подряд матчи на площадке одной и той же команды (то есть первый и второй, затем третий и четвёртый), либо сократить серии, проводя их не до четырёх, а до трёх побед.

Вариант второй — для оставшихся в деле шести клубов КХЛ организует какой-то оригинальный турнир, который, как теперь уже ясно, пройдёт точно за пределами российской столицы (возможно, в Петербурге, который пока ещё не пал жертвой массовых ограничений на зрительскую аудиторию). Возможно, это будет турнир в формате «финала шести», то есть с двумя группами по три команды, затем, вероятно, полуфиналами по принципу «крест-накрест» и финальным поединком или серией, может быть, даже до двух или трёх побед.

Вариант третий — сезон закончат прямо сейчас, не надеясь на его возобновление, а победителя плей-офф либо признают по занятому месту в регулярном чемпионате (тогда им станет ЦСКА), что по сути своей совсем не справедливо, либо не определят вовсе. Вариант, безусловно, одним махом решающий многие проблемы, но совершенно не устраивающий болельщиков.

Архивное фото Антон Денисов/РИА Новости

Вариант четвёртый — плей-офф продолжится, словно бы ничего не произошло, но с поправкой на то, что СКА (соперник «Йокерита») и новосибирская «Сибирь» (соперник «Барыса») уже обеспечили себе выход в третий раунд плей-офф — в финалы соответственно Западной и Восточной конференций КХЛ, а серия ЦСКА — «Динамо» будет проходить за пределами МКАД. И так будет продолжаться до победного конца: пока эпидемия не отступит, либо трофей не обретёт своего владельца. Но такой вариант, согласитесь, выглядит совсем уж фантастическим.

Так что как ни крути, а большой хоккей в России в самый разгар плей-офф, по всей видимости, уйдёт на «весенние каникулы». И главный вопрос — как долго они продлятся.