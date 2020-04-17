Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», воспитанник и бывший форвард столичного «Динамо», недавно работавший в родном клубе в должности заместителя гендиректора по селекционной работе, а ныне — известный телевизионный эксперт Алексей Бадюков специально для NEWS.ru прокомментировал продление «бело-голубыми» контрактов с главным тренером Владимиром Крикуновым и одним из самых результативных игроков незавершённого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрием Яшкиным. Экс-хоккеист также высказал своё мнение по другим актуальным темам.

«Бело-голубые» с Крикуновым стали одними из лидеров «Запада» КХЛ

— Один из самых опытных и возрастных тренеров КХЛ Владимир Крикунов ещё на год останется наставником «Динамо» — в чём плюсы этого решения руководства клуба?

— Лично я только рад, что Владимир Васильевич продолжит работу с «Динамо». Этот специалист давно зарекомендовал себя, возглавляя другие команды. А последнее его возвращение в «Динамо» состоялось в непростой для клуба период. Но Крикунов сумел наладить игру команды, дважды выводил её в плей-офф, и тот факт, что сейчас ему был предложен новый контракт, говорит о доверии к этому тренеру со стороны руководства клуба. «Динамо» в нынешнем сезоне действительно было одним из лидеров Западной конференции КХЛ, а связка Вадим Шипачёв — Дмитрий Яшкин стала одной из самых ярких и результативных в нашем чемпионате. «Бело-голубые» ещё с позапрошлого сезона, когда Крикунов только приступил к работе с командой, демонстрировали приверженность определённому игровому рисунку, который приносил результат. И главное, что все хоккеисты — от Шипачёва до самых молодых ребят — прекрасно понимают, в какой хоккей должна играть команда. А руководство клуба и болельщики знают, чего ожидать от этого состава.

— Когда стало ясно, что сезон в КХЛ досрочно завершён, было много разговоров, что Яшкин может покинуть «Динамо» и вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ)...

— Да, были такие разговоры, но, как видите, менеджеры динамовского клуба сумели договориться с Дмитрием и подписали новое соглашение до 2022 года. Действительно, у Яшкина были хорошие предложения из НХЛ, но для «Динамо» очень хорошо, что он остался в команде. Это важно и с точки зрения сохранения связки с Шипачёвым, и в целом этот шаг можно назвать ключевым с прицелом на ближайшее будущее «бело-голубых». Потому что Яшкин — это энергия, пробивная мощь, при этом он способен сыграть и в центре вместо Шипачёва. Дмитрий — габаритный, но при этом хорошо владеющий коньками нападающий, который успевает помогать и в обороне. У Яшкина и Шипачёва получилась очень хорошая «химия», и даже не так важно, кого тренерский штаб поставит третьим в их звено. Кстати, аналогичная ситуация была в позапрошлом сезоне, когда в связку Шипачёва с Дмитрием Кагарлицким можно было добавить едва ли не любого игрока — это почти всегда давало результат. Правда, порой Крикунов разбивал сочетание Шипачёва с одним из Дмитриев, но это делалось, скажем так, больше для профилактики и не на длительный срок.

Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев Сергей Булкин/NEWS.ru

Афиногенов ещё может играть на высоком уровне, но молодёжь уже подпирает

— В связи с продлением контракта с Яшкиным теперь и у Шипачёва стало гораздо меньше поводов поглядывать в сторону Северной Америки и задумываться о второй попытке закрепиться в НХЛ?

— Когда Шипачёв вернулся из-за океана, он не скрывал, что хочет играть, во-первых, в Москве, во-вторых, в сильном клубе. Там, где на него будут действительно рассчитывать. «Динамо» как раз и стало таким клубом, в котором Вадиму даже доверили капитанскую нашивку. Шипачёв за короткий срок вошёл в роль лидера «бело-голубых», и болельщики его полюбили, хотя поначалу были такие, кто сомневался, что он справится с ролью ключевого игрока команды. Однако Вадим в «Динамо» сумел ещё раз доказать, что он был и остаётся одним из лучших центрфорвардов с российским паспортом, выступающим в КХЛ. Поэтому не думаю, что сейчас Шипачёв будет задумываться об очередной попытке пробиться в НХЛ или о том, чтобы сменить клуб здесь, в России. Пока ему в «Динамо» предоставляются те условия — и финансовые, и игровые, — которые его полностью устраивают, Вадиму не имеет смысла искать какие-то другие варианты.

— Один из самых именитых ветеранов КХЛ 40-летний форвард Максим Афиногенов вроде бы не намерен оставаться в «Динамо». Как может сложиться его дальнейшая судьба?

— На мой взгляд, Максим вполне ещё может играть на уровне КХЛ. Другое дело, что когда он несколько лет назад переходил в «Динамо» из подмосковного «Витязя», это была красивая история о том, что воспитанник «бело-голубых» возвращается в родные пенаты. Он действительно мог многое дать команде и на льду, и в раздевалке своими подсказками, мотивирующими фразами. В последние сезоны в «Витязе» Афиногенов набирал по 20-30 очков по системе «гол плюс пас», примерно такая же статистика была у него и в «Динамо», хотя в состав он стал попадать реже. Тем не менее физические кондиции у Максима, как говорится, дай бог каждому, особенно в таком-то возрасте! Но сейчас реальность такова, что подрастают молодые игроки с более скромными контрактами, претендующие на место в третьем-четвёртом звеньях. Они уже на подходе к основному составу, подпирают — это привычная история для любого возрастного хоккеиста. И, честно говоря, на данный момент не знаю, какое решение примет Афиногенов: продолжать ли карьеру в каком-либо другом клубе или уже заняться чем-то другим, повесив, как говорится, коньки на гвоздь.

Максим Афиногенов (слева) Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сорокалетний рубеж совсем недавно перешагнул и ещё один ветеран «бело-голубых» — Александр Ерёменко, однако для вратаря такой возраст, наверное, нельзя назвать критическим?

— Александр показал свой уровень во второй части нынешнего чемпионата — так же, как и год назад, он посрамил многих скептиков, выдав отличную серию против финского «Йокерита». Мы увидели, что Ерёменко по-прежнему способен собраться на самые ответственные матчи и в состоянии следующий сезон как минимум провести на очень хорошем уровне, чтобы в том числе помочь Ивану Бочарову в будущем стать твёрдым «номером один» в московском «Динамо». Поэтому применительно к Александру Ерёменко, думаю, ни в коем случае не следует говорить о возможном завершении карьеры.

У «Динамо» были шансы выиграть серию с ЦСКА

— Специалисты и болельщики не напрасно опасаются, что нынешняя ситуация, сложившаяся в мировом спорте и хоккее в частности, спровоцирует отток российских игроков за океан. Несколько топовых хоккеистов уже подписали контракты с клубами НХЛ. Насколько эта проблема актуальна для «Динамо»?

— Не думаю, что «бело-голубые» могут лишиться кого-то из игроков по этой причине. До сего дня опасения мог вызывать лишь вероятный отъезд в НХЛ Яшкина, но после подписания Дмитрием двухлетнего контракта болельщики «Динамо» могут вздохнуть спокойно. Вроде бы есть интерес к форварду Владимиру Брюквину со стороны «Монреаль Канадиенс», но не уверен, что это действительно закончится уходом игрока из команды. К тому же, даже если кто-то всё-таки из нынешнего состава решится покинуть клуб, то на его место всегда найдётся достойная замена: платёжная ведомость позволяет это сделать. Разумеется, если речь не идёт о лидерах команды.

— Нынешний сезон для «Динамо» был прерван, как говорится, на самом интересном месте: в первом раунде плей-офф был пройден «Спартак», а во втором предстояло сразиться в ещё одном столичном дерби с ЦСКА. Вы не сожалеете, что не удалось на практике проверить, на что способны «бело-голубые» в противостоянии с действующим обладателем Кубка Гагарина? Была ли команда Владимира Крикунова готова дать настоящий бой «армейцам»?

— Да, мы были готовы дать бой ЦСКА и в прошлом сезоне, встретившись с «армейцами» во втором раунде плей-офф. Хотя понятно, что ЦСКА — довольно мощная команда, и в нынешнем сезоне она не стала слабее. А о сожалении нет смысла говорить, так же как и о чём-то в сослагательном наклонении. Вот о чём действительно можно пожалеть — шестой поединок серии со «Спартаком» пришлось играть при пустых трибунах. Было действительно жаль, что болельщики не увидели своими глазами такое зрелище. А всё остальное уходит на второй план. Никто не знает, как сложилась бы серия «Динамо» с ЦСКА. Нет сомнений, что «армейцы» и теперь оставались бы одними из главных претендентов на Кубок Гагарина, но и динамовцы имели бы шансы победить в этой серии. Насколько они были велики или малы — не берусь об этом судить.

— Очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России и в мире трудно прогнозируема, но, на ваш взгляд, сможет ли новый сезон КХЛ начаться в срок — в начале сентября?

— Я очень надеюсь, что так и будет. Но вы сами видите, что творится вокруг, и не имеет даже смысла давать какие-то глобальные прогнозы. Вместе со своими семьями мы все сидим по домам и просто ждём, чем и как разрешится эта ситуация.

— Правильным ли было решение Международной федерации хоккея отменить чемпионат мира-2020, а не перенести его, скажем, на осень нынешнего года?

— Считаю, что это было абсолютно правильное решение. Правда, есть такое мнение, что этот турнир можно было бы сдвинуть на весну следующего года, то есть провести мировое первенство в 2021 году в Швейцарии, как изначально планировалось в этом сезоне. Но в таком случае пострадают Минск и Рига, которые как раз и должны были принять ЧМ-2021. Тогда — нет, не нужно ничего сдвигать, лучше через год съездим в белорусскую и латвийскую столицы!