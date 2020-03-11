https://static.news.ru/photo/4ef3b46e-6391-11ea-9f9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» приостановил продажу билетов на шестой матч первого раунда плей-офф против «Динамо», который состоится в четверг, 12 марта.

На официальном сайте «красно-белых» в разделе «Билеты» запланированные матчи не указаны.

После пяти игр столичного дерби счёт в серии 3:2 в пользу «бело-голубых».

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.

Хоккеисты «Динамо» и «Спартака» высказались о закрытии трибун, ранее писал NEWS.ru.