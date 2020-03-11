Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» приостановил продажу билетов на шестой матч первого раунда плей-офф против «Динамо», который состоится в четверг, 12 марта.
На официальном сайте «красно-белых» в разделе «Билеты» запланированные матчи не указаны.
После пяти игр столичного дерби счёт в серии 3:2 в пользу «бело-голубых».
10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.
За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.
Хоккеисты «Динамо» и «Спартака» высказались о закрытии трибун, ранее писал NEWS.ru.
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