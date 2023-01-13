Хоккейный «Спартак» потерпел четвертое поражение в пяти матчах «Спартак» проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Московский ХК «Спартак» проиграл челябинскому «Трактору» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась с счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

На 24-й минуте Андрей Стась вывел гостей вперед. «Спартак» отыгрался и вышел вперед в течение двух минут: Матвей Заседа оформил дубль, отличившись на 35-й и 37-й. Но уже спустя минуту «Трактор» сравнял счет благодаря точному броску Антона Бурдасова.

В третьем периоде гости отличились дважды: на 41-й минуте Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного вывел «Трактор» вперед, а на 45-й Никита Тертышный установил окончательный счет.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Балашихе сыграет с «Витязем», а «Спартак» примет китайский «Куньлунь». Оба матча состоятся 15 января.

9 января российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд среди российских хоккеистов по числу матчей, проведенных в НХЛ. По этому показателю он обогнал Алексея Ковалева, сыгравшего в Национальной хоккейной лиге 1316 раз.