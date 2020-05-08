Хоккейный СКА в седьмой раз подписал защитника Белова

https://static.news.ru/photo/abdca2cc-9112-11ea-b7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоккейный клуб СКА заключил новое соглашение с защитником Антоном Беловым.

Контракт рассчитан на один сезон, сообщается на официальной странице петербургского коллектива в Twitter. Для 33-летнего хоккеиста это уже седьмой договор со СКА.

В прошедшем сезоне, который был завершён досрочно из-за пандемии инфекции коронавируса, защитник сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В активе игрока 13 очков (четыре заброшенных шайбы и девять результативных передач). В четырёх игра плей-офф Кубка Гагарина россиянин заработал два очка: один раз забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Белов является чемпионом мира 2014 года, двукратным обладателем Кубка Гагагирна в составе СКА (2015 и 2017). Кроме того, он принял участие в матчах сборной России на Олимпиаде-2014.

Ранее СКА подписал экс-защитника «Металлурга» и клуба НХЛ Антипина, писал NEWS.ru.