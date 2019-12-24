https://static.news.ru/photo/f5faf878-26ae-11ea-87dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.metallurg.ru

ЦСКА лидирует в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), магнитогорский «Металлург» ведёт борьбу за попадание в кубковую восьмёрку на «Востоке». Но если судить по их очной встрече, состоявшейся во вторник, 24 декабря на столичной арене в Парке легенд, разница между командами не очень большая. Во всяком случае, у «Магнитки» есть «вечный» Сергей Мозякин, с которым не страшен даже сам действующий обладатель Кубка Гагарина. Который, впрочем, нашёл в себе силы и резервы, чтобы вырвать победу и догнать казанский «Ак Барс» на вершине турнирной таблицы КХЛ.

Нам праздников не надо — работу давай, или «Команда второго шанса»

Легионеры, играющие в Континентальной хоккейной лиге, могут быстро адаптироваться к любым прелестям жизни в российской действительности. Но одна деталь наверняка никогда не сможет уложиться в их головах: как можно играть в хоккей накануне и сразу после Рождества? Скажем, за океаном, в НХЛ этот праздник прерывает регулярный чемпионат на целых три дня, а у нас — ничего, играют как миленькие! Тот же ЦСКА, например, благодаря сурово составленному календарю и вовсе проводит два домашних матча за одни рождественские сутки: 24 декабря — с «Магниткой», 25-го — столичное дерби с «Динамо». Нам праздников не надо — работу давай!..

Впрочем, нападающий ЦСКА Андрей Светлаков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru после окончания встречи с «Металлургом» прояснил ситуацию.

Многие из ребят, которые приехали к нам из других стран, не первый год играют в России, поэтому наверняка уже привыкли играть в рождественские праздники, — рассказал Светлаков.

И всё же праздничная нотка в атмосфере поединка с «Металлургом» присутствовала: для символического вбрасывания перед началом встречи был приглашён Сергей Фёдоров. Легендарному воспитаннику «армейского» клуба полторы недели назад исполнилось пятьдесят, и в ЦСКА не могли оставить без внимания юбилей одного из самых ярких игроков отечественного хоккея последнего десятилетия минувшего века и начала 2000-х.

Впрочем, Сергей Викторович давно считается своим и в Магнитогорске: ведь свою карьеру после блестящих выступлений в НХЛ он перезапустил именно в «Металлурге», став за несколько сезонов одним из живых символов команды с Урала. Так что бурные овации и тёплые слова во время символического вбрасывания были ему обеспечены с обеих сторон.

Вообще «Магнитка» постепенно превращается в команду, опровергающую известную мудрость про невозможность дважды войти в одну и ту же воду. Пару дней назад после некоторого перерыва за «металлургов» сыграл чешский центрфорвард Томаш Филиппи, уходивший в хабаровский «Амур». А теперь вот состоялось возвращение защитника Никиты Пивцакина, только что расторгнувшего контракт с омским «Авангардом». А если вспомнить, что в прошлом и позапрошлом сезонах в уральскую альма-матер из заокеанских странствий вернулись нападающий Николай Кулёмин и защитник Алексей Береглазов, так и напрашивается второе, неофициальное название для «Магнитки» — «команда второго шанса».

Камбэки камбэками, а тезис о роли личности в хоккейной истории пока никто не отменял. Речь о капитане «Металлурга» Сергее Мозякине. В свои 38 лет он не то что по-прежнему в строю — он тот, кто, как принято говорить, делает разницу. Вот и две шайбы, побывавшие в воротах ЦСКА, — его золотых рук дело.

Это большой мастер, что тут говорить? Да, он не прощает в таких моментах. В каждой игре Мозякин делает на площадке что-то такое особенное, к чему соперники не готовы, — признался Светлаков.

У «Магнитки» остановить «машину» не получилось. Получится ли у «Динамо»?

Для начала Мозякин изящно и незаметно для соперника подставил клюшку под сильную передачу от Виктора Антипина — и голкипер «армейцев» Илья Сорокин увидел шайбу уже в сетке своих ворот. А затем ветеран—"сталевар" выкрал шайбу у капитана ЦСКА Никиты Нестерова на чужой синей линии и удобно выложил её на клюшку Андрею Нестрашилу. Чешский нападающий со «смелой» фамилией легко переиграл Сорокина.

Соперник, конечно, лучше нас начал матч. Но в перерыве мы поговорили между собой, перестроились, поэтому дальше игра уже у нас получалась, — отметил Светлаков.

У «армейцев», правда, нашлось кому ответить на два пропущенных гола. Не ушёл со льда без дежурной заброшенной шайбы форвард ударного звена Михаил Григоренко, а за пять секунд до второго перерыва Максим Шалунов вновь сравнял счёт. При этом голевых моментов во втором периоде ЦСКА создал уйму, но большинство из них попросту разбазарил.

Но в третьем периоде количество всё же перешло в качество. Лишь второй раз за матч получив численное преимущество, «армейцы» сполна использовали этот бонус. Григоренко, эффектным броском в ближнюю девятку завершив розыгрыш «лишнего», оформил дубль и принёс своей команде победу.

В наших рядах свой мастер имеется. Молодец, Миша, два гола забил, которые здорово помогли нам, — похвалил партнёра по команде Светлаков.

А наставник «Магнитки» Илья Воробьёв на послематчевой пресс-конференции в своём кратком комментарии использовал хотя и избитое, но весьма яркое сравнение.

В первом периоде нам неплохо удавалось противостоять москвичам, но затем ЦСКА предстал машиной, стал действовать на высочайших скоростях, и остановить эту машину уже не получилось, — констатировал главный тренер «Металлурга».

Любопытно, что дублёром Ильи Сорокина в этом поединке был Максим Третьяк — внук легендарного голкипера знаменитой «Красной машины» 70-80-х годов прошлого века. Третьяк-младший никак не найдёт свою команду, всплывая то на Дальнем Востоке — в «Адмирале», то на Западе — в рижском «Динамо». Но вот Максим вернулся в родные пенаты и уже попал в заявку на матч с «Металлургом». Интересно, как встретили Третьяка в «армейской» команде?

Встретили как обычно, как говорится, в рабочем порядке. Ничего особенного по этому поводу не устраивали, — улыбнулся Светлаков.

Уже на следующий день, 25 декабря ЦСКА играть очередной матч «регулярки» КХЛ — столичное «силовое» дерби с «Динамо». Изменения в составе «красно-синих» наверняка будут: в частности, главный тренер Игорь Никитин допустил, что место в воротах займёт швед Ларс Юханссон. А каково полевым игрокам дважды за сутки гоняться за шайбой и соперником по 60 минут чистого времени?

Силы всегда есть — мы для этого в хоккей и играем. Кстати, в прошлом году тоже была похожая ситуация, пришлось играть два матча за два дня — и ничего, справились. Думаю, всем ребятам нравится меньше тренироваться, но больше играть, — признался Светлаков.

Что ж, тем интереснее будет наблюдать за поединком двух популярных московских клубов, которые уже дважды встречались в нынешнем сезоне — и оба раза побеждал ЦСКА. Получится ли у «Динамо» выиграть с третьей попытки?