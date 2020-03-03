Хоккейное «Динамо» стартовало в розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и разгромило «Спартак» со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
Счёт в игре открыл на третьей минуте нападающий Дмитрий Яшкин. Дубль на 34-й и 38-й оформил Андре Петерссон, и по разу отличились Михал Чайковски (42-я) и Владимир Брюквин (за 58 секунд до финальной сирены).
Капитан «красно-белых» Анатолий Никонцев сумел ответить лишь на 57-й минуте.
NEWS.ru подготовил лучшие снимки этого матча.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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