Московский ЦСКА на своём льду уступил СКА в «армейском» дерби со счётом 1:4 (0:0; 1:3; 0:1). В составе подопечных Игоря Никитина шайбой отметился нападающий Кирилл Капризов, который вышел в лидеры в гонке снайперов. Однако очень быстро сравнять счёт удалось форварду СКА Евгению Кетову, а увеличить отрыв во второй двадцатиминутке помогли нападающий Ярно Коскиранто и защитник Артём Зуб. В третьем периоде точку встречи поставил Андрей Кузьменко, забив в пустые ворота. NEWS.ru собрал самые яркие моменты прошедшего матча.