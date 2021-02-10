Хоккейная реабилитация: молодёжь должна исправиться после ЧМ

В этом сезоне Федерация хоккея России (ФХР) максимально экспериментирует с составом национальной сборной, всё больше привлекая молодых ребят. В заявку команды на этап Евротура в Мальмё (Швеция) попали игроки сразу 13 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а роль верховного главнокомандующего снова досталась главному тренеру молодёжной сборной Игорю Ларионову. NEWS.ru рассказывает, чего стоит ожидать от последнего этапа ежегодного турнира.

Руководство и тренерский штаб сборной активно проводит ротацию состава, пытаясь подобрать наиболее оптимальный к ближайшему чемпионату мира, который состоится в мае. Например, в Швецию отправились игроки, где нет хоккеиста старше 27 лет, а средний возраст команды и вовсе 22 года. Причём, многие участники предстоящего этапа, помимо клубов КХЛ, из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Игорь Ларионов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Красная машина» по итогам первых двух этапов в Финляндии и России лидирует в турнирной таблице, но все эти победы были абсолютно разными. В ноябре на Кубок Карьяла отправили полностью молодёжный состав, включая тренерский штаб. Ни у кого не возникло и вопроса, учитывая, что команда Профессора (прозвище Игоря Ларионова) уверенно одержала все три победы.

Такой же состав все ожидали увидеть и в декабре в Москве. Однако тогда на лёд вышел более или менее стандартный состав игроков во главе с главным тренером национальной команды Валерием Брагиным. И снова этап прошли без осечек.

В Мальмё на лёд выйдут те же хоккеисты, которые защищали цвета российского флага в ноябре, а потом пытались добиться удачи на молодёжном мировом первенстве. Из того состава в Швецию едут вратарь Ярослав Аскаров, защитники Шакир Мухамадуллин, Семён Чистяков, Кирилл Кирсанов, нападающие Максим Грошев, Марат Хуснутдинов, Захар Бардаков. В заявку попал даже 17-летний нападающий Никита Чибриков, который весной будет играть на юниорском чемпионате мира, и 23-летний Марсель Ибрагимов из ВХЛ, который всё ещё не может закрепиться в основе ЦСКА, но при этом на уровне фарм-клубов выступает просто блистательно.

В целом весь состав выглядит убедительно для очередного триумфа на международной арене. Да и исправиться после обиднейшего четвёртого места на молодёжном ЧМ было бы неплохо. Думается, Ларионов на это и будет рассчитывать. Именно поэтому молодость и амбициозность решено разбавить опытом и спокойствием взрослых игроков.

Звездой номер один национальной команды в Швеции точно станет форвард Дамир Жафяров, защищающий цвета нижегородского «Торпедо». И удивляться здесь нечему. На данный момент нападающий показывает топ-результат во внутреннем чемпионате страны, набрав 58 очков (20 голов и 38 результативных передач) и занимая третье место в битве бомбардиров КХЛ. Именно его и назначили капитаном сборной.

Дамир Жафяров Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин признался, что смотреть турнир будет интересно только с точки зрения наблюдения за развитием молодых игроков. Он надеется, что молодёжь вместе с опытными игроками сумеют себя достойно проявить.

Собраны молодые игроки. Мне просто интересно, кто в этой сборной возьмёт на себя роль лидера. Вообще не знаю, как этот турнир будет смотреться по качеству. Хотелось бы, чтобы наши ребята достойно себя проявили. Интересно понаблюдать будет за обороной, как она растёт, — сказал Канарейкин в разговоре с NEWS.ru.

Тренер убеждён, что национальная команда — это всегда лучшие хоккеисты. И как раз именно сейчас молодые могут проявить себя с наилучшей стороны, пока лидеры будут готовиться к серии плей-офф КХЛ.

В преддверии предстоящего плей-офф лидерам клубных команд нужна пауза, чтобы восстановить свои силы, потренироваться, создать тот фундамент в тренировочном процессе, который поможет в решающих играх. Так что именно сейчас молодым ребятам предоставлен шанс зарекомендовать себя, — добавил он.

Канарейкин надеется, что 26-летний Жафяров не просто так выбран капитаном национальной команды и сумеет повести за собой коллектив.

Будем надеяться, что Жафяров сможет повести за собой команду. Он забойщик. Если хорошо сыграть на международном уровне, это добавляет психологической устойчивости, — убеждён он.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников доволен решением ФХР, решившей привлекать в национальную сборную больше молодёжи. Он признался, что давно пора делать акцент именно на молодых и доверять им серьёзные турниры.

Наконец-то мы начали доверять молодёжи, она неплохо выступила на финских играх. Надо делать акцент именно на них, а не набирать состав, который играть не хочет. У молодых и желание показать себя, и агрессия. Посмотрим, как они будут выглядеть в команде. Рад за Дамира Жафярова. Он и в том году неплохо играл и совершенно справедливо назначен капитаном на этот турнир. Он один из лучших бомбардиров текущего сезона КХЛ, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, ребята должны реабилитироваться после неудовлетворительного результата на молодёжном мировом первенстве.

Должно быть желание, что же это за игроки такие, если они не захотят реабилитироваться после обидного результата на молодёжном чемпионате мира? Они просто обязаны исправиться, — заключил он.