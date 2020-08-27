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Хоккей

Хоккей вернулся: болельщики «Спартака» могут быть счастливы

22:53, 27 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во втором матче Кубка мэра Москвы хоккеисты «Спартака» обыграли столичное «Динамо» со счётом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

У победителей отличились Мартин Бакош, оформивший дубль, Сергей Широков и Лукаш Радил. В составе «бело-голубых» удалось забросить шайбу форварду Вадиму Шипачеву.

Перед матчем состоялась церемония открытия турнира на ЦСКА Арене. NEWS.ru собрал лучшие кадры прошедшей встречи и самые яркие эмоции болельщиков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Собянин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Знарок

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Крикунов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Собянин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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